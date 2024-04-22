Церемония прощания прошла в городке Бершадь.

Сегодня в городе Бершадь Винницкой области простились с полицейским Максимом Зарецким, который погиб во время нападения при участии двух военных в ночь на 20 апреля.

Парню было 20 лет, он служил в секторе реагирования патрульной полиции. Провести его в последний путь пришли родные, близкие, коллеги и местные жители, сообщает Суспильне.

По словам начальника сектора реагирования патрульной полиции Александра Якименко, Зарецкий проработал у них полтора года, зарекомендовав себя с положительной стороны.

"По работе к нему никаких вопросов не было. Очень хороший человек, был веселый, позитивный. Все коллеги с ним были в дружеских отношениях", - рассказал Якименко.

В городе объявили день траура.

Детали нападения на патрульных полицейских в Винницкой области

Ночью 20 апреля вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Винницкой области патрульные полицейские остановили автомобиль, в котором находились двое военных - отец и сын - Валерий и Виталий Василаке.

После того, как патрульный попросил их показать содержимое багажника, один из военных открыл огонь из оружия. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, его напарник ранен.

Известно, что во время остановки патрульными автомобиля военных, они перевозили боеприпасы.

21 апреля их задержали в селе Липецкое Одесской области. Им сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Сегодня суд избрал военным меры пресечения в виде двухмесячного ареста без права на залог.

Во время заседания суда отец-военный зявил, что в правоохранителей стрелял его сын.

Вас также могут заинтересовать новости: