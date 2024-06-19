Соответствующий закон подписал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штрафы и наказание за оскорбительные сообщения сексуального характера и другие формы насилия.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Отмечается, что закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция)" возвращен с подписью главы государства 17 июня.

Документом предлагается введение отдельных инструментов, направленных на построение эффективного производства по делам об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием и насилием по признаку пола. В частности, предлагается обязать суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием, насилием по признаку пола, невыполнение срочного запрещающего предписания в обязательном порядке решать вопрос о направлении лиц на прохождение программы для обидчиков с обязательным обоснованием такого решения в постановлении об административном правонарушении по данной категории дел.

Видео дня

Одновременно законом вводится административная ответственность должностных лиц в случае несообщения о совершении домашнего насилия в отношении ребенка (статья 173-5 КУоАП) и ответственность за сексуальное домогательство (статья 173-7 КУоАП). Учитывая разный субъектный состав и правовое регулирование домашнего насилия и насилия по признаку пола, состав правонарушения, связанного с насилием по признаку пола, отделяется в новую самостоятельную норму (статья 173-6 КУоАП).

"Сексуальное домогательство, то есть совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, которые не повлекли телесных повреждений, целью или следствием которых является унижение достоинства лица, в частности путем создания запугивающего, враждебного, унизительного или оскорбительного среды влекут за собой наложение штрафа от двадцати до п'пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1360 до 2720 гривен)", - говорится в документе.

Кроме штрафов, возможны наказания в виде общественных работ от двадцати до тридцати часов. Действия, совершенные в отношении лица, находящегося в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения, - влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции . Россия отреагировала на ратификацию Украиной Стамбульской конвенции. Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко сообщила, что агрессор рассматривает этот документ как угрозу для существования собственного авторитарного режима. Она отметила, что это еще раз объясняет, почему десятилетиями в Украине не доходили согласия по внедрению идей конвенции.

Вас также могут заинтересовать новости: