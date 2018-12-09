Календарь событий: День ликвидатора, высочайший в мире мост, рождение бренда «Christian Dior» и «пирамида» авантюриста Ло

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

10 декабря

Неделя начинается с Дня прав человека, учрежденного Генассамблей ООН в декабре 1950 года. Дата была выбрана в честь принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека - эпохального документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Этот документ, принятый почти сразу же после Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов людей, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Декларацию переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере и масштабах значимости. Именно на ее основе осуществлялась разработка других международных соглашений и договоров.

Еще 10 декабря – День Нобеля, стартует церемония вручения одной из самых престижных международных наград. Ее основатель - Альфред Нобель, известный шведский химик, инженер и изобретатель, прародитель динамита, на счету которого 355 изобретений. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние, основную часть которого завещал как раз на учреждение международной премии. Кстати, последний вариант своего знаменитого завещания он подписал почти за год до своей кончины - 27 ноября 1895 года. На сегодня за присуждение Нобелевских премий во всех отраслях науки и культуры отвечают шведские организации. Исключением является Нобелевская премия мира – кому присудить эту награду, решает Норвежский Нобелевский комитет. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. Нобелевской премией могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения (за исключением, опять же, Премии мира - она может присуждаться как отдельным лицам, так и организациям). В одной номинации Нобелевской премией могут быть одновременно награждены две работы. Это правило, введенное только в 1968 году, де-факто, соблюдалось всегда. Денежное вознаграждение при этом делится сначала поровну между работами, а потом так же поровну между их авторами. Нобелевская премия не может присуждаться посмертно. Но если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии и умер до церемонии вручения, то премия за ним сохраняется. Премия может вообще никому не присуждаться, если члены соответствующего комитета не выбрали достойных работ среди представленных на конкурс. В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года. Если же и тогда премия не будет вручена, деньги передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда. Лауреаты, получившие премии, должны выступить с так называемой «Нобелевской мемориальной лекцией», которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе. 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, лауреатов награждают сразу в двух столицах - в Стокгольме и Осло. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и диплом. Помимо самой церемонии вручения премии, торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных составляющих - Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается Всемирный день футбола. Таким образом, международное сообщество отдает дань этому самому популярному виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» найдено в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад.

10 декабря - Международный день акций за принятие Декларации прав животных, или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. К сожалению, немногие жители планеты знают, что и у братьев наших меньших существует Всемирная декларация защиты их прав. Кстати, она составлена именно на основании Всемирной декларации прав человека и имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных. Всемирная декларация прав животных была презентована Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне, а 15 октября 1978 года торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 году, по инициативе Международной Лиги прав животных в нее были внесены некоторые изменения и дополнения. Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, то и о том, что жестокое обращение с животными недопустимо. Декларация и различные законы о защите прав животных эффективно работают в таких странах, как Англия, Германия, Дания. Кстати, Германия стала первой европейской страной, в Конституции которой гарантированы права животных. А в Англии охрана прав животных осуществляется законом, принятым еще в 1911 году.

Неофициальные праздники, которым мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День засандаленных и День сидения на окне.

Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия и Андрея.

11 декабря

Во вторник - Международный день гор, провозглашенный Генассамблеей ООН в январе 2003 года. Но учрежден он был ранее - в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию. Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, являются домом почти 13% населения планеты. Они не только дают возможность существования и благополучия почти для 915 миллионов людей, но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья. И, конечно же, нельзя забывать, что горы - это природный заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (1890-1935гг), отмечается Международный день танго. Это - праздник танца, философия которого заключена в противоборстве мужчины и женщины. В 2009 году по решению ЮНЕСКО, танго, как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио де ла Плата, было внесено в список нематериального культурного наследия человечества. Существует несколько версий о происхождении танго. Самая распространенная - танец появился в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где на стыке 19 и 20 веков слились в одно целое культурные традиции многих стран мира - ритмы кубинской хабанеры, африканской кандомбы, аргентинской милонги и испанского фламенко. И хотя в Аргентине это был танец бедных кварталов, танец иммигрантов, он вскоре завоевал мир. Карлос Гардель, иммигрант из Франции, привезенный в раннем детстве в Аргентину, в подростковом возрасте так «заболел» танго, что вскоре стал знаменитым на всю Аргентину, а, переехав в Европу, успешно представил танго Парижу, откуда танец начал свое триумфальное шествие по странам и континентам. Но не везде. Например, танго было запрещено в Германии и СССР. Там в 1920-30 годы танец считался упадочным и мещанским. Но на сегодня танго суперпопулярно. Само же слово «танго» появилось значительно раньше, чем сам танец. Изначально оно использовалось на одном из Канарских островов для обозначения «собрания негров для танцев, для игры на барабанах», как раз эти барабаны и назывались «танго».

В этот день в 1946 году при ООН была организована ЮНИСЕФ - организация оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Предполагалось, что фонд будет временным, однако в 1953 году ООН расширила круг деятельности организации и продлила срок ее полномочий на неопределенное время. Фонд получил свое нынешнее наименование с сохранением первоначальной аббревиатуры UNICEF. Это - детский фонд ООН, который не разделяет помощь матери и ребенку. В 1965 году фонд получил Нобелевскую премию мира.

11 декабря 1972 года Юджин Сернан и Харрисон Шмитт, экспедиция «Аполлона-17», совершили шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.

Неофициальные праздники - День северного сияния в холодильнике и Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.

Именины у Василия, Григория, Анны, Николая и Андрея.

12 декабря

В среду - День Сухопутных войск Украины. Он установлен указом президента от 18 октября 1997 года. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в 1996 году в составе Вооруженных Сил государства на основании указа президента, в соответствии со статьей 4 Закона «О Вооруженных Силах Украины». Эти войска являются наиболее многочисленным видом Вооруженных Сил нашей страны, играют одну из главных ролей в деле обеспечения обороноспособности государства. По своему назначению и объему возложенных задач, сухопутные войска особо важны как в мирное, так и военное время. По численности Сухопутные войска составляют почти половину всех ВС Украины.

12 декабря 1910 года произошло самое таинственное в истории США криминальное происшествие. В этот день исчезла Дороти Арнольд - американская светская львица и наследница парфюмерной компании. Событие вызвало множество споров и слухов. Через 10 лет поиски Дороти Арнольд прекратились. Потративший на них в общей сложности около 100 тысяч долларов, ее отец - Фрэнсис Арнольд окончательно потерял веру в то, что его дочь жива. В своем завещании он указал, что считает Дороти мертвой и по этой причине не оставляет ей какой-либо доли своего наследства. В 1922 году он ушел из жизни.

В этот день в 1961 году в США был запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

В 1991 году 12 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, согласно которому отменялась 122 статья УК Украины - за добровольные гомосексуальные отношения. С того момента наказание за гомосексуальные отношения предусматривается только в случае применения насилия.

В 2008 году в этот день Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Неофициальный праздник - День почесывания за ухом.

Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана и Дениса.

13 декабря

В четверг нет официальных международных праздников, но есть очень значимые памятные даты. Так, 13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Вторым европейцем, посетившим острова, стал Джеймс Кук. Члены его экспедиции высадились на берег Новой Зеландии осенью 1769 года. Мореплаватель провозгласил эти земли собственностью короля Георга III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах 18 века последовали китобои и охотники на тюленей. А в 1814 году появились первые христианские миссионеры. 6 февраля 1840 года вожди местного племени маори в селении на реке Вайтанга подписали с Великобританией договор Вайтанги, по которому маорийские вожди уступали английской королеве «все права и полномочия суверенитета». С 1840 по 1907 год страна была британской колонией. С 1907 года Новая Зеландия формально считается самоуправляющимся доминионом Великобритании. В 1931 году она получила право на самостоятельность во внешних и внутренних делах. Сейчас Новая Зеландия является независимой страной внутри британского содружества. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. Формальной главой государства является королева Великобритании. Интересы Британии в Новой Зеландии представляет генерал-губернатор. На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста – красные на темно-синем поле с изображением флага Великобритании в верхнем левом углу. Национальная эмблема Новой Зеландии – щит, увенчанный короной, с расположенными по бокам маорийским вождем и европейской женщиной.

В этот день в 1742 году указом российской императрицы Елизаветы было предписано немедленно выслать евреев за границу и впредь их в Россию не впускать. В мировой истории примеры депортации евреев известны еще с античных времен. В средние века депортации, продиктованные, преимущественно, антисемитизмом, носили довольно частый характер, особенно на территории Европы, где евреев винили в неурожаях, распространении болезней и других проблемах. Порой их преследовали и по религиозным мотивам. Например, в 589 году в Испании было принято католичество, а в 613 году с территории страны были изгнаны евреи, отказавшиеся принять крещение. В Киевской Руси еврейский погром произошел в 1113 году во время волнений, связанных с борьбой за власть после смерти князя Святополка Изяславича, в годы правления которого евреи «получили многие пред христианами вольности».

В 1967 году в этот день в США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8».

В 1974 году 13 декабря океанограф, писатель Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта круизного лайнера. Без еды и питья, более чем за двое суток, он доплыл до филиппинского острова Сиаргао – около 100 км. Такой выносливости способствовали, по словам самого Курилова, его многолетние занятия йогой. Информация о его побеге попала в международную прессу. После расследования, проведенного филиппинскими властями, Курилов был депортирован в Канаду, там получил гражданство. В СССР он был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за измену Родине. В Канаде Курилов сначала был разнорабочим в пиццерии, потом работал в различных фирмах, занимающихся морскими исследованиям. В 1986 году поселился в Израиле, стал сотрудником Хайфского океанографического института. В 1986 году израильский журнал «22» опубликовал повесть Курилова «Побег». Погиб 29 января 1998 года во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле. Похоронен в Иерусалиме на малоизвестном кладбище немецкой общины темплеров. В 2012 году о Курилове был снят документальный фильм «Один в океане».

13 декабря православная церковь празднует День святого апостола Андрея Первозванного.

Неофициальные праздники – День живота, День медведя и День ванильного неба.

Именины у Андрея.

14 декабря

В четверг - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, или День ликвидатора. Это - памятная дата для Украины и профессиональный праздник всех тех, кто своим мужеством, самоотверженностью смог противостоять самой большой в мире техногенной катастрофе – аварии на Чернобыльской АЭС. День был учрежден указом президента в 2006 году. Дата празднования - день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Хотя, строительство саркофага было завершено 30 ноября 1986 года, но 14 декабря официально в СССР было сообщено, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.

14 декабря 1720 года, спасаясь от разоренных и разъяренных вкладчиков и бросив в Париже жену, дочь и брата, из французской столицы тайно бежал в Брюссель Джон Ло - английский авантюрист-экономист, сумевший поставить под свой контроль все финансы Франции. До этого Ло, шотландский эмигрант, покинувший родину под страхом суда за убийство на дуэли, смог возвыситься до постов министра финансов Франции, директора Госбанка и главы гигантской колониальной «Компании обеих Индий». Всего этого он достиг благодаря своей идее, которая состояла в том, что для оздоровления финансов и преодоления экономического застоя государству нужны банкноты особого, лучше всего государственного банка. Реализовать свой проект на практике Ло предлагал Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребован он оказался только во Франции. Новому королю Людовику XV в то время было всего шесть лет, королевская казна пустовала, а государством управлял легкомысленный и ленивый регент – принц Филипп Орлеанский. Ему понравился проект Ло, и в мае 1716 года авантюрист получил патент на открытие акционерного банка с правом выпуска ассигнаций, которые свободно разменивались на золотые монеты. В первое время система Ло успешно работала. В декабре 1718 года банк Джона Ло был преобразован в Королевский банк Франции и стал, по сути, центральным банком страны. Однако, по мере увеличения бумажной денежной массы курс ассигнаций падал, выраженные в них цены росли, а желающих обменять бумажки на звонкую монету становилось все больше. Золотой и серебряный запас банка быстро иссяк. В августе он был объявлен банкротом, а в ноябре были аннулированы его банкноты. Финансовая система страны, которую Ло превратил в своеобразную «акционерную пирамиду», рухнула, обогатив лишь нескольких ловкачей и поставив Париж перед угрозой масштабного бунта.

В этот день в 1928 году датский учебный пятимачтовый барк «Копенгаген» вышел из порта Монтевидео и взял курс на Австралию. Больше судно никто не видел, оно исчезло вместе с 59 членами экипажа.

В 2004 году в этот день был открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост, возвышающееся над долиной реки Тарн, неподалеку от города Мийо, что на юге Франции. В своем арсенале вантовый мост имеет целых три рекорда – как обладатель самой высокой мостовой опоры (244,96 метра), самой высокой мачты (343 метра) и самого высокого дорожного полотна транспортного моста, лежащего на высоте 270 метров над землей. Виадук Мийо носит статус одного из величайших инженерных достижений всех времен и был удостоен награды, врученной Международной ассоциацией дорожно-мостового строительства.

Неофициальные праздники - День выпускания птиц души и Международный день обезьян.

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия и Порфирия.

15 декабря

В субботу - Международный день чая, праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. Решение отмечать этот день именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах во время Всемирного общественного форума, проходившего в 2004 году в Мумбае (Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Бразилия). В этот день была обнародована Декларация прав работников чайной индустрии. Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н.э. По легенде он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Представляете, сейчас мы пьем тот же чай, который вкушал китайский император почти 5 тысячелетий тому назад.

В Украине в субботу - День работников суда. Он установлен указом президента страны в 2000 году, «учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина». На сегодня в нашей стране идет судебная реформа, реформа одной из самых коррумпированных сфер. Она призвана утвердить принцип верховенства права в деле развития и укрепления Украины как демократического, правового государства.

В этот день в 1791 году в США вступил в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к Конституции от 1787 года, законодательно закрепивших впервые в мире основные гражданские права - свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия.

В 1965 году 15 декабря состоялся групповой полет американских космических кораблей «Джемини-7» и «Джемини-6А». Впервые в космосе одновременно находились четыре астронавта - Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра и Томас Стаффорд.

15 декабря 1972 года был учрежден главный орган ООН, занимающийся вопросами охраны окружающей среды, – ЮНЕП. К числу основных задач ЮНЕП относится разработка глобальной экологической программы и содействие ее реализации, а также вовлечение в экологическую деятельность гражданского общества, научных, молодежных и других организаций. Под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. Программы, реализуемые ЮНЕП, финансируются Экологическим фондом, который формируется добровольными взносами правительств разных стран и небольшими ассигнованиями из регулярного бюджета ООН.

В 2000 году 15 декабря был остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Станция была полностью выведена из работы.

Неофициальные праздники - Ночь валяния под лавкой и День приручения уличных фонарей.

Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия и Сергея.

16 декабря

В воскресенье нет официальных международных праздников. Но день богат на памятные даты. Так, 16 декабря 1773 года вошло в историю как «Бостонское чаепитие», когда американские колонисты, переодевшись индейцами, выбросили в гавань Бостона ящики с чаем (около 45 тонн) в знак протеста против налога на чай, введенного Великобританией. Это событие стало одним из катализаторов войны за независимость США, показав стремление народа тринадцати британских колоний обрести независимость.

16 декабря 1899 года был образован итальянский футбольный клуб «Милан». Его учредил выходец из Британии Альфред Эдвардс. Первым капитаном «Милана» стал Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и ее цвета: красный и черный. Первый символизировал дьявола - покровителя команды, а второй - опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста. 11 марта 1900 года «Милан» провел свой первый матч с миланским клубом «Медиоланум». «Милан» выиграл со счетом 3:0. Эта победа вдохновила команду, и спортсмены приняли решение вступить в Федерацию Футбола Италии, что дало бы им право выступать в чемпионате страны. В разные годы лучшими бомбардирами клуба были Луи ван Хег, Пьерино Прати, Джузеппе Сантагостино, Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, Альдо Боффи, Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Гуннар Нордаль, Андрей Шевченко. На сегодняшний день итальянский профессиональный футбольный клуб «Милан» является одним из самых титулованных клубов мира и входит в десятку футбольных клубов с самыми высокими доходами.

В этот день в 1920 году произошло землетрясение в китайском Ганьсу, которое унесло жизни свыше 270 тысяч человек, из них 20 тысяч замерзли, оставшись без крова. Вызванный землетрясением оползень похоронил под собою село Суйахэ. Около 30 тысяч человек погибли в округе Гуюань. В городах Лонгдэ и Хунин рухнули почти все дома. В общей сложности, пострадали семь провинций и районов, в том числе такие крупные города как Ланьчжоу, Таюань, Сиань, Синин и Инчан.

16 декабря 1946 года 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков. В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. Она была невероятно успешной. Вскоре у Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд. В этом же году Диор запустил парфюмерный бренд «Christian Dior Parfum». Первый аромат дизайнер назвал «Мисс Диор», в честь своей сестры. В 1948 году компания открыла бутик в Нью-Йорке, а в следующем году создала систему лицензирования для продвижения своих трикотажных изделий на американском рынке. В 1952 году открылся лондонский филиал фирмы «Christian Dior Models Limited». Уже через год деятельность компании распространилась на Мексику, Канаду, Кубу и Италию. Сегодня французский дом моды «Christian Dior» производит одежду, парфюмерию, декоративную косметику, аксессуары, чулки, нижнее белье и средства по уходу за кожей. Обороты компании составляют более 20 млрд евро в год, а число сотрудников – свыше 76 тысяч человек.

В этот день в 1991 году ООН отменила свое решение 1975 года о том, что сионизм является расизмом.

В 1997 году 16 декабря после просмотра одной из серий аниме «Покемон» в больницы Японии были доставлены сотни детей с признаками эпилепсии.

Неофициальные праздники - День лохматых, День покорения вершин и День мировой немоты и тишины.

Именины у Саввы, Николая, Андрея, Ивана и Георгия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная