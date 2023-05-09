Тираж почтового блока составляет 235 тыс. экземпляров.

Почтовый оператор "Укрпочта" запустил в обращение новый почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты". "Почтовый выпуск "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления" введен в обращение! Это второй выпуск героической серии, показывающий тех, кто говорит: "Пора вернуть свое!". И, верим, обязательно вернут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на почтовом блоке: "Честь. Мужество. Закон " - Нацгвардия. "Служить и защищать" - Нацполиция. "Безопасность границы - могущество государства" - Госпогранслужба.

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Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях "Укрпочты", филателистических точках и онлайн по ссылке.

Выпуск тематических марок в Украине

В феврале этого года почтовый оператор открыл продажу новой почтовой марки "Воины света. Воины добра", которая была посвящена чрезвычайникам. Также позже появилась новая марка с красноречивым месседжем к президенту России Путину "ПТН ПНХ!".

Кроме того, 10 апреля была введена в обращение почтовая марка в честь украинской группы Kalush Orchestra, которые одержали победу на "Евровидении-2022".

12 апреля вышел специальный благотворительный выпуск - презентационная рамка "Русский военный корабль, иди...!".

4 мая, "Укрпочта" открыла предзаказ почтового набора "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления" ценой в 105 грн. Набор состоит из блока марок, конверта и трех карточек: "Государственная пограничная служба Украины", "Национальная полиция", а также "Национальная гвардия Украины". Кроме того, в серию должны войти марки посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны. Однако их планируется выпустить позже.

Собранные донаты во время оформления предзаказа в период с 4 по 9 мая "Укрпочта" направит на помощь спецподразделениям "Гвардии наступления".

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