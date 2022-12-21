Тираж марки - 200 тысяч экземпляров.

"Укрпочта" 23 декабря вводит в обращение почтовую марку "Щедрик. Carol of the Bells". Она будет заключительной в цикле марок, выпущенных в 2022 году.

Как сообщила пресс-служба "Укрпочты" выпуск почтовой марки приурочен к 100-летию с момента презентации музыкального произведения "Щедрик" на сцене в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Отмечается, что тираж марки – 200 тысяч экземпляров.

Номинал марки - W (эквивалент 1,5 долларов, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 гр в иностранные государства). В пресс-службе также отметили, что приобрести почтовый выпуск "Щедрик. Carol of the Bells" можно с 23 декабря во всех городских отделениях "Укрпочты" по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине почтового оператора.

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Марки "Укрпочты" в 2022 году

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

"Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, сказанная украинским защитником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

В мае была выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок. 24 августа "Укрпочта" выпустила коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины. 1 сентября была презентована первая благотворительная Марка "Пес Патрон".

14 октября "Укрпочта" запустила продажу новых марок "Слава Вооруженным силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины. 4 ноября введена в обращение почтовая марка "Крымский мост на бис!". 11 ноября выпущена памятная почтовая марка "Херсон - это Украина!".

Также "Укрпочта" выпустила новую марку "Оружие Победы" ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. 15 декабря "Укрпочта" открыла предзаказ новогодней марки "Победного Нового года!".

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