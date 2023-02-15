Почтовый блок "Воины света. Воина добра" выполнен в темно-синих цветах, он имеет особые акценты-огоньки света, которые побеждают темноту.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" открыл в своих отделениях продажи новой почтовой марки "Воины света. Воины добра", посвященной "чрезвычайникам", которые 24/7 работают над восстановлением поврежденных объектов Украины.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", торжественное погашение марки состоялось на Киевском главпочтамте с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что номинал каждой почтовой марки – М (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250г в пределах Украины). Тираж - 300 тыс. экземпляров. Номинальная стоимость блока – 90 грн. К почтовому блоку выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт, карточка и магниты.

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В пресс-службе рассказали, что почтовый блок "Воины света. Воина добра" выполнен в темно-синих цветах, он имеет особые акценты - огоньки света, которые побеждают темноту. Блок напечатан с использованием двух видов лака и с применением технологии выборочной лакировки. Каждая из иллюстраций отражает процесс работы украинских коммунальщиков. Автор выпуска - художник Александр Никитюк.

"С октября энергосистема Украины выдержала 14 массированных ракетных атак. В стране почти не осталось подстанций, которые не были атакованы врагом. Энергетики - настоящие герои, которые и днем и ночью, под угрозами новых обстрелов выходят на работу, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Они - воины света. За это им благодарна вся страна" – отметил Шмыгаль.

Почтовые марки в Украине: детали

12 апреля 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

Это фраза, которую сказал украинский защитник в ответ на предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

В мае была выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

24 августа "Укрпочта" выпустила коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю дня Независимости Украины.

1 сентября была презентована первая благотворительная Марка "Пес Патрон"

14 октября "Укрпочта" запустила марку " Слава Вооруженным силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины. 4 ноября введена в обращение почтовая марка "Крымский мост на бис!".

11 ноября выпущен памятный почтовый марку " Херсон-это Украина!". Ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря, выпущен марку "Оружие Победы". 15 декабря "Укрпочта" открыла предзаказ новогодней марки "Победного Нового года!". 23 декабря "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Щедрик. Carol of the Bells", которая является заключительной в цикле марок, выпущенных в 2022 году.

8 февраля 2023 года"Укрпочта" открыла продажу новой почтовой марки "Воины света. Воины добра", посвященной "чрезвычайникам", которые работают над восстановлением поврежденных объектов Украины.