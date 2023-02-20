Тираж почтовой марки - 1,5 млн экземпляров или 250 тысяч марочных листов.

"Укрпочта" 24 февраля вводит в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", новая почтовая марка – благотворительная. Каждый, кто приобретет марку " ПТН ПНХ!", становится участником благотворительного проекта.

"На почтовом выпуске представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бэнкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тираж почтовой марки – 1,5 млн экземпляров или 250 тысяч марочных листов. Номинал марки – F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины). Стоимость марочного листа – 180 грн, из которых 42 грн – благотворительный взнос.

Также к маркам будет выпущен конверт "Первый день", художественный конверт, карточка, а также тематический свитшот. Купить почтовый выпуск "ПТН ПНХ!" в отделениях "Укрпочты" и в официальных магазинах "Укрпочты" на маркетплейсах можно, начиная с 24 февраля.

Оформить предзаказ можно, начиная с 20 февраля, в официальном онлайн-магазине "Укрпочты". На предзаказ действуют ограничения до 10 почтовых марок на один заказ.

"Почтовый выпуск "ПТН ПНХ!" после оплаты гарантированно получат владельцы филателистических абонементов, которым, начиная с сегодняшнего дня на электронные ящики будут поступать ссылки на оплату. Только для владельцев филабонементов комплект продукции "ПТН ПНХ!" также будет содержать конверт с погашением "Первый день. Киев", который можно получить лишь персонально, посетив столицу в день введения почтовой марки в обращение", - добавили в пресс-службе.

Последние почтовые марки в Украине и война

Как сообщал УНИАН, 14 октября "Укрпочта" запустила марку "Слава Вооруженным силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины.

В следующем месяце была выпущена памятная почтовая марка "Херсон -э то Украина!". Ко Дню Вооруженных сил Украины выпущена марка "Оружие Победы".

Перед новым 2023 годом "Укрпочта" открыла предзаказ новогодней марки "Победного Нового года!" и ввела в обращение почтовую марку "Щедрик. Carol of the Bells".

В начале февраля этого года "Укрпочта" открыла продажу новой почтовой марки "Воины света. Воины добра", посвященной спасателям.

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