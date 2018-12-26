В Киеве демонтируют памятник Суворову

Соответствующее решение приняла сегодня экспертная комиссия при Минкульте.

В Киеве демонтируют памятник русскому полководцу Александру Суворову, который расположен на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

«Только что экспертная комиссия Минкультуры единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и с Героем Украины Игорем Гордийчуком», - написал министр.

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При этом он пояснил, что принятие решения о памятнике местного значения - процесс, к которому причастен не только Минкульт.

«И кому-то, очевидно, было выгодно затягивание, а как следствие - спекуляции и искажения», - добавил Нищук.

Справка УНИАН. Александр Суворов - известный русский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, в частности подавления Колиивщины на Правобережной Украине и восстания Костюшко, а также депортаций.

Во времена СССР Киевский военный лицей носил имя Суворова. Лишь в 1998-м, на седьмом году независимости Кабмин присвоил лицею имя Ивана Богуна - активного участника восстания Богдана Хмельницкого.