Верховный суд закрыл производство по административному делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий.
Как сообщается на портале "Судебная власть", производство касалось признания незаконным и недействительным постановления парламента от 14 июля 2016 года № 1468-VIII "О приведении названия города Кировоград Кировоградской области в соответствие с требованиями закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики".
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Закрыв производство, суд удовлетворил ходатайство Верховной Рады.
Соответствующее решение принято сегодня в составе коллегии судей Кассационного административного суда.
Отмечается, что определение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.
Определение может быть обжаловано в Большую палату Верховного суда в течение 15 дней со дня составления ее полного текста.
Полный текст определения будет изготовлен на протяжении пяти дней.
Переименование Кировограда в Кропивницкий: что было раньше
- 14 июля 2016 года Верховная Рада переименовала город Кировоград в Кропивницкий.
- Марко Кропивницкий – украинский писатель, актер и драматург родом из Кировоградской области, один из основоположников украинского театра.
- Ранее Кировоградский городской совет предложил Раде 7 вариантов нового названия города для его переименования в рамках декоммунизации: Елисаветград, Кропивницк, Златополь, Благомир, Ингульск, Казацк и Эксампей.
Справка УНИАН. Кировоград расположен на реке Ингул, административный центр Кировоградской области, центр Кировоградского района. До 1924 года город назывался Елисаветград, в 1924-1934 годах – Зиновьевск, в 1934-1939 годах – Кирово. 10 января 1939 года город переименовали в Кировоград в честь советского политического деятеля Сергея Кирова, который при жизни никогда в нем не был и никоим образом с ним не связан.
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