Декоммунизация в Украине: демонтировано 2,5 тысячи памятников и переименовали почти тысячу населенных пунктов

Декоммунизация началась в 2015 году.

В Украине за четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим, сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

С момента принятия законов о декоммунизации переименовано 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тысячи топонимов. Сейчас необходимо завершить процесс переименования Днепропетровской области в Сичеславскую и Кировоградской в Крапивницкую и принять изменения к Конституции относительно запрета Коммунистической партии.

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Еще одна часть декоммунизации – об открытии доступа к архивам репрессивных органов тоталитарного режима 1917-1991 годов. Директор Отраслевого архива СБУ Андрей Когут говорит, если ранее лидером по открытости архивов коммунистических спецслужб была Чехия, то сейчас - Украина.

По словам главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, продолжением декоммунизации должна стать деколонизация. “Когда говорим о деколонизации, то имеем ввиду избавление от имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи. Россия использует совместное прошлое, чтобы восстановить свое влияние на Украину. Закон о языке, закон о поддержке украинского языка в радиоэфире и восстановления независимой украинской Церкви - это и является началом процесса деколонизации. Это то, что нас понемногу отдаляет от России, делает независимыми и сильными", - сказал он.

Кроме того, Вятрович считает, что следует принять законы, которые бы регулировали процесс избавления влияния российского имперского прошлого на нынешнюю Украину.

Напомним, в мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. Кроме того, Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания городов Днепр и Павлоград. Передатацию городов запланировали в рамках деколонизации Украины.

В ноябре прошлого года нардепы поддержали переименование Кировоградской области на Кропивницкую. Голосование за переименование Днепропетровской на Сичеславскую провалили. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о переименовании области на Днепровскую.