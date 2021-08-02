Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.

Дополнительные ограничение внутри Украины правительство пока не планирует вводить.

Об этом сказал РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, единственное нововведение, которое пока приняло правительство, - это запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зон, если там привиты менее 80% сотрудников.

"В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - сказал Кузин.

Коронавирус в Украине: что известно

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 265 новых случаев COVID-19, в больницы с COVID-19 попали 385 человек, умерли – 4, выздоровели – 176 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 253 тыс. 534 человека, выздоровели – 2 млн 187 тыс. 170 человек, умерли – 52 тыс. 955.

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Автор: Леся Лещенко