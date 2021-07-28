Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров принял решение, согласно которому учебным заведениям, в случае выхода из "зеленой" зоны эпидемической опасности, разрешается работать, если 80% работников привиты против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Еще одной важной инновацией становятся правила работы учебных заведений в условиях карантина. В случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности, то есть попадание или в "желтую", "оранжевую", или "красную" для того, чтобы заведение продолжило работу, ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированных работников этого заведения", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сегодня, 28 июля, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к возможной новой волне COVID-19 осенью.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может вернуться к локдауну из-за новой вспышки коронавируса, однако ведомство пытается сделать все, чтобы избежать жестких карантинных ограничений.

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Автор: Леся Лещенко