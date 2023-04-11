Жителей призывают отдать предпочтение трансляциям богослужений и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00.

В Киеве во время Пасхальных праздников богослужения в храмах будут проходить онлайн, комендантский час продлится с 00: 00 до 05:00.

Городские власти напоминают, что празднование Пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения, и призывает жителей отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00.

"Город также обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет", - сказано в сообщении.

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Празднование Пасхи в Украине - детали

На Пасху к местам проведения богослужений и местам собрания верующих будут приближены экипажи патрульной и Национальной полиции. Ограничения, которые действуют с начала полномасштабного вторжения России в Украину, будут действовать и на Пасху.

Комендантский час будет действовать и в ночь Пасхи. К мероприятиям, которые проходят в комендантский час на Пасху, верующие смогут присоединиться онлайн.

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