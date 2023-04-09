Вероятнее всего, пасхальная служба в Киеве состоится после завершения комендантского часа, сообщил предстоятель ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины - митрополит Епифаний, сообщил, что на Пасху 2023 проведет службу в Киево-Печерской лавре.

Пасхальная служба состоится в Успенском соборе Лавры, рассказал митрополит "Суспильному". По его словам, вероятнее всего, служба будет утром - после того, как завершится комендантский час (длится с 00:00 до 5 утра).

"...Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", - поделился Епифаний.

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Митрополит добавил, что ПЦУ выступает не за то, чтобы из Лавры выселить монахов, а за то, чтобы в святыне звучала молитва на украинском за нашу Родину, и чтобы там не царил "русский мир".

Важные новости Киево-Печерской лавры - это сегодня стоит знать

Правоохранители в середине ноября прошлого года начали уголовное производство после того, как стало известно, что в Киево-Печерской лавре во время службы прославляли РФ. В начале декабря президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором говорилось о введении запрета на деятельность в нашей стране религиозных организаций, которые аффилированы с государством-агрессором.

2 декабря вечером Киево-Печерская лавра была зарегистрирована как монастырь ПЦУ.

В конце 2022 года срок соглашения об аренде Украинской православной церковью Московского патриархата Успенского и Трапезного соборов, которые находятся на территории заповедника "Киево-Печерская лавра", истек, и эти соборы вернулись под полный контроль государства. УПЦ МП недовольна таким решением и решила судиться.

С УПЦ МП с 29 марта расторгнут договор об аренде Нижней Лавры, но представители этой религиозной организации такое решение саботируют и не хотят добровольно уходить. 30 числа стало известно, что суд отказал УПЦ МП в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра" насчет выселения.

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