В ГСЧС людей призвали не создавать больших скоплений, ведь враг может нанести удар даже на Пасху.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев "подождать с шашлыками" на Пасху. На этом во время брифинга подчеркнул пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, говоря о вопросах безопасности во время Пасхи.

"Мы обращаемся к людям с просьбой, особенно это касается деоккупированных территорий и тех, которые находились или находятся вблизи проведения боевых действий: первое – желательно в этих районах уменьшить скопление. Потому что враг коварен, и мы не исключаем, что даже в этот день он может нанести соответствующие удары", - подчеркнул он.

Кроме того, говоря о минной опасности, Хорунжий призвал людей не посещать леса, лесопосадки и водные объекты, не заходить в заброшенные здания и передвигаться только по твердым асфальтированным поверхностям.

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"Лучше немного переждать, дать поработать нашим пиротехническим подразделениям для того, чтобы мы очистили территорию. Я напомню, что 174 тысячи квадратных километров потенциально загрязнены взрывоопасными предметами", - сказал пресс-офицер.

Он добавил, что фактически ежедневно поступают сообщения о чрезвычайных случаях, когда люди травмируются или погибают из-за подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах.

"Поэтому давайте немного подождем с шашлыками. Особенно это касается деоккупированных территорий, и опять-таки там, где проходили и проходят боевые действия", - призвал Хорунжий.

Он также рассказал, что в системе ГСЧС на Пасхальные праздники на дежурстве будут находиться около семи тысяч человек и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации силы и средства ГСЧС будут усилены до 13 тыс. человек и до трех тысяч единиц техники.

На вопрос о поминальных днях и о том, сколько кладбищ пока остаются заминированными, Хорунжий отметил, что нужно консультироваться с органами местной власти.

"Очищено ли то или иное кладбище от взрывоопасных предметов, могут ли люди приходить туда на поминальные дни", - сказал он.

Пресс-офицер ГСЧС добавил, что наиболее загрязненными являются территории Херсонской, Харьковской, частично - Николаевской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Пасха 2023: какие ограничения будут действовать в Украине на праздник

На Пасху полиция усилит меры безопасности, особенно в местах собрания верующих. Также правоохранители создадут специальные мониторинговые временные центры, чтобы не допустить правонарушений.

Комендантский час на Пасху не будут отменять. К мероприятиям, которые происходят ночью, верующие смогут присоединиться онлайн.

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