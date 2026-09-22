Трамп изменил тон и начал 'подкалывать' Путина: в NY Post объяснили, что это значит

Главный ключ к миру – убедить Путина в том, что Запад не собирается бросать украину.

Ключевой вопрос в завершении войны в Украине заключается в том, когда именно Владимир Путин решит взять паузу. Пока признаков этого не видно, поскольку российский лидер по-прежнему настаивает на серьезных уступках со стороны Украины - передаче стратегически важного Донбасса.

Однако в последнее время временем президент США Дональд Трамп, который ранее проявлял уважение к Путину, резко изменил тон, и это интересный сигнал, пишет NY Post.

Если раньше он призывал президента Украины Владимира Зеленского "перестать выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России", поскольку это ведет к росту мировых цен, то теперь сетует на то, что Россия "утратила контроль над своей дизельной промышленностью".

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"Это звучит как попытка поддеть Путина и одновременно указать Западу на признаки того, что решимость Кремля, возможно, ослабевает", - отмечает издание.

NY Post указывает, что Путин намерен продолжать войну, поскольку его не волнует, сколько крови прольют его собственные войска, а страдания всех украинцев он считает для себя преимуществом.

Кроме того, он по-прежнему делает ставку на то, что Запад перестанет снабжать Киев всем необходимым для продолжения борьбы.

При этом главный ключ к миру – убедить Путина в том, что Запад даже не помышляет о том, чтобы сдаться.

Продажа США оружия Украине на сумму 2,7 миллиарда долларов на прошлой неделе стала важным шагом вперед – так же, как и продолжающаяся поддержка со стороны Европы и долгожданное принятие закона о санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом. И есть надежда, что Путин наконец уловит этот сигнал.

Давление на Россию

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал так называемый законопроект о "адских санкциях" в ночь на 19 сентября. Этот закон утверждает и расширяет санкции, пошлины и запреты США в отношении России. В частности, он предусматривает прямые санкции против высшего руководства России, включая кремлевского диктатора Путина. Также закон направлен против так называемого "теневого флота" РФ и покупателей российской нефти и газа.

в России уже возмутились этим фактом, отметив, что закон о новых санкциях против РФ не способствует мирному урегулированию войны в Украине.

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