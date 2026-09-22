НБУ выпустит необычные монеты (фото)

Тираж набора составит до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Национальный банк Украины выпустит набор памятных монет "Обитатели морских глубин", посвященный необычным представителям морской фауны, сообщила пресс-служба регулятора.

Набор "Обитатели морских глубин" состоит из двух памятных монет номиналом 5 гривень каждая – "Азовское море. Морской крот" и "Черное море. Черноморский гребешок".

На реверсе монеты, посвященной:

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Азовскому морю – изображены два морских крота серого и болотного цветов (цветная печать) в зостере – морской траве, которая является оптимальной средой обитания для этого вида;

Черному морю – изображены три черноморских гребешка желто-синего, оранжевого и белого цветов (цветная печать) в типичном биотопе – песчаных углублениях.

На аверсах монет соответственно размещены стилизованные контуры Азовского и Чёрного морей с прилегающей территорией Украины, выполненные в виде рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

Тираж набора составит до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Продажа набора в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнётся 29 сентября 2026 года. Также его можно будет приобрести в банках-дистрибьюторах.

Памятные монеты в Украине – последние новости

17 сентября стало известно, что НБУ увековечил легендарную украинскую песню и ее автора Владимира Ивасюка в серебре, выпустив новую памятную монету "Червона рута – голос поколений".

К 30-летию гривны, которое отмечается 2 сентября, Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету "К 30-летию денежной реформы в Украине". Номинал монеты составляет 1 гривну. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, а чистая масса драгоценного металла – 31,1 г. Дизайн монеты дополняет локальное позолочение.

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