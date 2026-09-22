Антибаллистический щит FREYJA: Зеленский раскрыл, когда ожидать первых результатов

Зеленский сообщил, что обсудил с Макроном вопрос о производстве систем SAMP/T и ракет к ним в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

По его словам, главной темой беседы стали безопасность и зимний пакет поддержки для Украины. Президент отметил, что Украина готова оплатить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.

"Продолжаем работу над возможностью производства таких систем ПВО и ракет к ним в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой FREYJA. Рассчитываем на первые результаты уже в этом году. Работаем на полную мощность, чтобы усилить защиту наших людей", – добавил Зеленский.

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Встреча Зеленского и Трампа и переговоры с Макроном

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в США на встречу в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский лидер планирует встретиться с рядом западных чиновников, в частности с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры украинского и американского президентов запланированы уже на вторник, 22 сентября.

По данным The Guardian, во время этой встречи президент США планирует оказывать давление на Зеленского в вопросе ограничения ударов по российским НПЗ. Издание отмечает, что американский лидер обвиняет Украину в глобальном дефиците топлива в мире из-за этих атак.

Ранее президент США уже проводил встречу с Макроном, в ходе которой стороны, в частности, обсудили вопрос энергетического перемирия между Украиной и РФ. Макрон назвал эту встречу "очень хорошей и конструктивной".

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