Компания Илона Маска выпустила свою самую мощную языковую модель Grok 4.7

Ее разработали специально для программирования и так называемой интеллектуальной работы:

SpaceXAI выпустила новую версию своей ИИ-модели – Grok 4.7. Компания позиционирует ее как наиболее продвинутую модель для программирования и интеллектуальной работы, выполнение которой занимает несколько часов, пишет Unite.AI.

В пресс-релизе показали результаты ИИ-модели в нескольких популярных бенчмарках. В CursorBench v4.0 Grok 4.7 выступила лучше, чем GPT-5.6 Sol, но чуть хуже Fable 5.1 Max. В тесте HackerBench v0.3 нейросеть пропустила лишь 3,3% потенциально опасных запросов.

Сообщается, что новая модель от SpaceXAI чаще проверяет качество собственной работы и работает с длинным контекстом. Также Grok 4.7 стала лучше в задачах, связанных с офисной работой, юридическим анализом и инженерией.

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В компании отдельно обратили внимание на новую систему защитных механизмов. Grok 4.7, как указывают в пресс-релизе, стала лучше распознавать опасные запросы и противостоять попыткам обойти ограничения. В тесте HackerBench v0.3, который оценивает работу с потенциально опасными киберзадачами, компания заявляет о пропуске только 3,3% рискованных запросов

При этом главное преимущество Grok 4.7 заключается в цене: $2 за млн входных токенов и $6 за млн выходных токенов, что значительно ниже, чем у конкурентов. Grok 4.7 уже доступна через Grok API, Cursor и Grok Build.

Ранее в этом месяце OpenAI выпустила новую модель GPT-6 Astra, которая максимально приблизила ИИ к человеческому уровню. "Все, что вы можете сделать на компьютере, Astra может сделать за вас быстрее", говорят разработчики.

УНИАН рассказывал, что ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года. Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети при анализе данных.

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