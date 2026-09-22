В Карпатах выпал первый снег и ударил мороз (фото)

ТЕмпература на высокогорье опустилась до -1°.

На календаре только 22 сентября, а в Карпатах уже выпал первый снег, а температура снизилась до "минусов". Соответствующее фото с вершины опубликовали Горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

"По состоянию на 8:00 22 сентября на горе Поп Иван облачно, ветер западный 4м/с, температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении.

На снимке видна часовня на вершине. Её крыша и все вокруг покрыто небольшим слоем снега.

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Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются умеренные дожди. В большинстве центральных и южных областей днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях будет всего +10°...+15°, на востоке и юго-востоке страны разогреет до +19°...+24°, а на остальной территории ожидаются сдержанные +12°...+17°.

В Киеве сегодня тоже будет облачно с прояснениями. Днем в столице пройдет​​умеренный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ожидается от +12° до +17°, а в столице столбики термометров покажут +13°...+15°.

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