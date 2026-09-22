Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро во вторник

Курс доллара при расчетах по банковской карте составляет 44,84 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 22 сентября, не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался без изменений и составляет 51,70 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник остался без изменений и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 22 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар. То есть украинская валюта таким образом ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,37 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

Курс доллара в банках 22 сентября вырос на 1 копейку и составляет 45,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 6 копеек и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 51,06 гривни за евро.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что в период с 21 по 27 сентября курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,4–44,8 грн., а курс евро составит 51,5–52,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: