Европа может дать вторую жизнь украинским 'Русланам': зачем они нужны НАТО

Также рассматривается возможность инвестирования в создание европейского аналога американского военно-транспортного самолета C-17.

Европейские страны рассматривают возможность инвестировать в модернизацию украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", чтобы использовать их для стратегических перевозок в рамках логистики НАТО, пишет Defence Express.

В январе 2025 года Европейская комиссия запустила проект ESOCA – "Европейскую систему перевозок негабаритных грузов воздушным транспортом". Её задачей было определить возможные решения для стран европейского сегмента НАТО в сфере тяжёлой военно-транспортной авиации. После 18 месяцев работы команда ESOCA пришла к выводу, что одним из реалистичных решений, которое можно воплотить в жизнь в относительно короткие сроки, является вложение средств в модернизацию украинских Ан-124-100 "Руслан". Проект стоимостью 20 млн евро профинансировала группа европейских стран, в которую вошли Германия, Франция, Италия, Греция, Финляндия, Польша и Нидерланды.

До этого в качестве потенциальной альтернативы украинским Ан-124 европейский авиастроительный концерн Airbus предлагал использовать транспортные самолеты A300-600ST Beluga. Однако попытки применить их для перевозки негабаритных военных грузов носили экспериментальный характер. Уже в начале 2025 года это направление было приостановлено из-за "отсутствия экономической модели".

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Еще одним вариантом для Европы является привлечение тяжелых военно-транспортных самолетов C-17, которые находятся в распоряжении британских и американских партнеров. В то же время в долгосрочной перспективе полагаться исключительно на возможности союзников европейские страны считают недостаточно надежным решением.

Чем важны самолеты Ан-124 "Руслан" для НАТО

Как пишет Defense Romania, в отсутствие собственного парка тяжелогрузовых транспортных самолетов возможности Европы и НАТО по переброске войск и техники на зарубежные театры военных действий остаются уязвимыми.

В настоящее время несколько европейских стран, в частности Франция, напрямую зависят от контракта SALIS, который предоставляет в распоряжение альянса гигантские самолеты Антонов Ан-124-100, способные перевозить грузы массой до 120 тонн.

До этого альтернативой для стран-союзниц было использование поддержки партнеров, эксплуатирующих американские военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III, способные перевозить до 70 тонн груза. Однако имеющиеся парки постепенно изнашиваются, а срок действия контракта SALIS должен истечь в начале 2030-х годов.

"Именно это заставило Европейский Союз срочно искать варианты, которые позволят не остаться без возможностей стратегических воздушных перевозок", – отмечает издание.

Рассматриваются два основных направления. Первое – разработать с нуля новый европейский самолет, способный заменить американский C-17. Второе – провести глубокую модернизацию имеющихся самолетов "Антонов" Ан-124-100.

"Именно обновление парка "Антонов" приобретает особое значение. Модернизация украинских самолетов могла бы дать европейским странам необходимое время и обеспечить переходный период – до того момента, когда потенциально новый европейский транспортный самолет будет разработан и введен в эксплуатацию", – пишет СМИ.

Новости авиации

Напомним, компания Radia (США) продемонстрировала возможности перспективного самолета WindRunner по перевозке космических ракет. WindRunner станет самым длинным самолетом в истории авиации и будет иметь самый объемный грузовой отсек в мире. Его длина составит около 109 метров. Он значительно превзойдет по этому показателю любой другой самолет, включая АН-225 "Мрия", длина которой составляла 84 метра.

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