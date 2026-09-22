Россия закрыла для своих граждан 80 км границы с Эстонией: что происходит

Запреты касаются людей, лодок, транспорта, охоты и передвижения с оружием.

В Ленинградской области России с 16 по 26 сентября 2026 года введены дополнительные ограничения в приграничных районах Кингисепп и Сланца. Они касаются пребывания людей, движения транспорта, использования лодок и обращения с оружием. Об этом сообщила администрация Кингисеппского района со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В частности, запрещено пребывание людей на прибрежной полосе и нахождение малых судов на воде на участке реки Нарва от реки Большая Черемуха до реки Криуша.

Также ограничили охоту и передвижение с огнестрельным оружием в приграничной зоне Сланцевского района и на пятикилометровой полосе земли вдоль государственной границы в Кингисеппском районе.

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Отдельно ввели запрет на пребывание и передвижение людей и транспортных средств в ночное время за пределами населенных пунктов на пятикилометровой полосе вдоль границы в Кингисеппском и Сланцевском районах.

Общая протяженность участков границы, на которые распространяются ограничения в различных формах, составляет около 80 километров.

Кроме того, в России должны вступить в силу новые правила по пограничному режиму для части Финского залива.

Перед выходом на воду владельцы или водители судов должны не позднее чем за два часа уведомить подразделение пограничной службы о судне, маршруте, составе экипажа и списке пассажиров, времени отправления и запланированном времени возвращения. По возвращении они должны сообщить фактическое время прибытия.

Кингисеппский район граничит с Эстонией по реке Нарва и имеет выход к Балтийскому морю. По данным районной администрации, почти половина общей протяженности его границ проходит в приграничной зоне.

Что предшествовало

Европейские спецслужбы предупреждают о высокой вероятности того, что Россия в ближайшее время может атаковать НАТО, чтобы проверить Альянс на прочность. Сценарий может предусматривать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом или масштабную кампанию с целью оказания влияния.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по оценкам разведки, Россия может осуществить атаку беспилотниками или ракетами по территории НАТО в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать, что статья 5 носит "скорее теоретический, чем практический характер".

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