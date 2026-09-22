Трамп планирует давить на Зеленского во время сессии ООН: The Guardian раскрыла причину

Американский президент обвиняет Украину в глобальном дефиците топлива в мире.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может оказать давление на украинского лидера из-за атак на российские НПЗ. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что Украина в минувшие выходные усилила удары по энергетическому сектору РФ. В частности, отмечают журналисты, был нанесен самый мощный удар по Московской области, в том числе по местному НПЗ. А уже в понедельник Трамп заявил, что весь мир страдает из-за дефицита энергии, который, по его словам, усугубляется войной в Украине.

"Россия, к сожалению, утратила контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны с Украиной. Значительное количество их дизельных нефтеперерабатывающих заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из эксплуатации… Эта абсурдная и бесконечная война с Украиной должна быть прекращена. Весь мир страдает, поскольку ежемесячно гибнет 25 000 человек, преимущественно солдат. Какой позор", – цитирует издание Трампа.

Видео дня

Журналисты напоминают, что ранее Трамп обвинял Киев в эскалации энергетической войны, даже несмотря на то, что РФ разрушила украинскую экономику и регулярно наносит удары по городам Украины. Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговоры между Украиной и США продолжаются. Он добавил, что "на повестке дня стоят идеи по приближению мира, начиная с решительных шагов по деэскалации".

"Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть мишенями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны", – приводит слова Зеленского издание.

Журналисты сообщают, что Зеленский и Трамп должны встретиться уже во вторник, 22 сентября. Также на этой неделе в Вашингтон должен прибыть глава российского МИД Сергей Лавров, у которого запланирована встреча с государственным секретарем США Марко Рубио.

Издание напоминает, что цены на дизельное топливо в США уже достигли рекордных 6,50 доллара за галлон по сравнению с 3,19 доллара за галлон в прошлом году – до того, как Вашингтон начал войну на Ближнем Востоке. И рост цен на топливо рассматривается как препятствие для Республиканской партии Трампа на промежуточных выборах в США, которые состоятся в ноябре.

Что этому предшествовало

Напомним, Украина последовательно выступает за введение энергетического перемирия с Москвой. В частности, в середине сентября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил о такой готовности Киева, добавив, что в настоящее время Украина ожидает предложений от РФ.

В России также поддержали идею перемирия в энергетике, но выдвинули ряд условий. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что одним из условий Кремля является снятие западных санкций с Москвы.

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