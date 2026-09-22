В Украине подорожала валюта: курс доллара в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,43 грн, а евро – 51,06 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 22 сентября, вырос на 1 копейку и составляет 45,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,06 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52 грн/евро, а курс продажи – 51,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 22 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта просела на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,37 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение этой недели курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,4–44,8 грн. В то же время курс евро может оставаться несколько более волатильным из-за мирового соотношения евро/доллар и составит 51,5–52,5 грн.

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