КНДР испытывает новую баллистику, которая сможет обходить Patriot, - СМИ

Ракеты летели по более высоким траекториям, что, возможно, свидетельствует о разработке модифицированного варианта KN-23.

20 сентября Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет типа KN-23. Первая ракета была запущена на дальность 440 километров и достигла высоты траектории 60 километров, вторая ракета – на дальность 590 километров и достигла высоты траектории 70 километров.

Как сообщает агентство Janes, по оценке Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), ракеты были запущены из района Вонсана на восточном побережье Северной Кореи в направлении Восточного (Японского) моря.

Министерство обороны Японии заявило, что первая ракета пролетела 440 км и достигла высоты 60 км, тогда как вторая пролетела 590 км и достигла высоты 70 км. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Janes оценивает, что заявленные летные характеристики свидетельствуют о том, что ракеты, вероятно, были производными от северокорейских KN-23 SRBM, хотя ни Министерство обороны, ни Объединенное командование вооруженных сил публично не определили тип ракет.

Отмечается, что предыдущие летные испытания KN-23 продемонстрировали дальность полета до 690 км при сохранении маловысотных траекторий от 37 км до 60 км.

Однако ракеты, как говорится в публикации, запущенные 20 сентября, летели по более высоким траекториям, что потенциально свидетельствует о разработке модифицированного варианта, иной конфигурации полезной нагрузки или альтернативном профиле летных испытаний. Отдельная неидентифицированная ракета-носитель типа "реактивный двигатель", запущенная Северной Кореей 12 августа, возможно, модифицированная KN-23, преодолела 690 км и достигла высоты 90 км, также продемонстрировав траекторию полета на большей высоте.

В то же время украинский портал Defense Express не исключает, что эти эксперименты КНДР с высотами запусков KN-23 могут быть направлены на то, чтобы научить ракеты более эффективно обходить комплексы Patriot.

Там напомнили, что, согласно исследованию экспертов, КНДР для своих баллистических ракет KN-23 производит только металл, а все остальные компоненты, технологии и даже чертежи северокорейцы для производства этих ракет напрямую получали от России. Что, в свою очередь, позволило сформировать концепцию о том, что северокорейский ВПК довольно часто выступает просто как "филиал" российского военно-промышленного комплекса.

Балистические ракеты KN-30 – последние новости

Как сообщал УНИАН, Москва запросила у Пхеньяна новые баллистические ракеты KN-30, которые в три раза мощнее, чем KN-23/24.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк рассказал, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей, чтобы получить очередной пакет военной помощи перед осенью и зимой.

Согласно предварительным оценкам украинской разведки, Кремль запрашивает 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок, ракетное подразделение численностью до 90 человек, контингент армии КНДР численностью от 30 000 до 50 000 военнослужащих. При этом, где их будут применять, пока неизвестно.

На данный момент из запрошенного россияне получили 40 ракет KN-23/24, две из которых уже применили во время одного из недавних ударов по Украине. При этом передачи России Северной Кореей баллистических ракет KN-30 не зафиксировано.

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