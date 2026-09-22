Разведка пугает Финляндию угрозой со стороны РФ: Стубб обратился к европейским партнерам

Президент Финляндии считает, что полномасштабная военная эскалация не соответствует интересам России, а также её возможностям.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских партнеров сохранять спокойствие и продолжать действовать на фоне все более частых предупреждений о дальнейшей эскалации со стороны России, сообщило Politico.

Издание сообщило, что Стубб указал на "чрезмерную реакцию" некоторых разведывательных служб, которые утверждают, что его страна может стать следующей в очереди на российское вторжение.

"Мы не видим доказательств этого. Но, знаете, у нас самая длинная граница в НАТО с Россией, это половина общей границы. Согласно данным нашей разведки, мы видим, что сейчас наблюдается активность, но непосредственной военной угрозы нет", – заявил Стубб.

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Президент Финляндии считает, что полномасштабная военная эскалация не соответствует интересам России, а также её возможностям.

"Поэтому они будут продолжать запугивать, а нам просто нужно быть, как я уже говорил, хладнокровными, спокойными и собранными в этой ситуации", – добавил он.

Угрозы для стран ЕС со стороны России

Ранее УНИАН сообщал, что генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк прогнозирует, что РФ может прибегнуть к новой провокации, а среди потенциальных направлений – Финляндия, страны Балтии, север Норвегии, Молдова и Украина. По его мнению, нынешний период является чрезвычайно серьезным для Североатлантического альянса и Соединенных Штатов. Кларк не исключил, что российский президент Владимир Путин готовит какой-то "сюрприз", и, возможно, это произойдет уже в конце сентября, в октябре или позже.

Также мы писали, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что РФ модернизирует свои старые военные объекты на границе с Финляндией. В её планах размещение 15 тысяч военнослужащих. По информации финских СМИ, в этом году планируется строительство новых казарм армии РФ в районе Петрозаводска, примерно в 160 км от российско-финской границы. Еще весной 2025 года на базе в Петрозаводске было вырублено несколько участков леса. При этом в этих районах в настоящее время можно увидеть много военных машин и техники.

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