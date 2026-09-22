Снова залезли в трубы: в Сумской области оккупанты пытаются продвинуться через газопровод, – ISW

Кроме того, аналитики Института отмечают, что россияне "преувеличивают" свои успехи в Харьковской области.

Российские войска возобновляют попытки проникновения на север Сумской области из Суджи Курской области (РФ), используя трубопроводы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области 20 и 21 сентября, но не продвинулись вперед. При этом, со ссылкой на информацию пресс-секретаря 8-го воздушно-десантного корпуса Украины, отмечается, что российские войска не смогли продвинуться в Сумской области и вернулись к практике продвижения через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, который соединяет Сумскую область и Суджу Курской области.

В сообщении говорится, что российские войска предприняли две попытки проникновения через этот трубопровод в течение последней недели, то есть с 13 сентября.

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Преувеличенные успехи в Харьковской области

В Институте изучения войны отмечают, что цель России – оттеснить украинские войска от международной границы, чтобы создать обороноспособную буферную зону с Белгородской областью и приблизиться к городу Харьков.

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись в южной части Волчанска.

В отчете ISW говорится, что российские войска продолжают делать преувеличенные заявления о своем продвижении к северо-востоку от Харьковской области. В частности, Министерство обороны России 21 сентября заявило, что российские войска захватили Пильную и Новоалександровку (обе находятся к северо-востоку от Харькова). В то же время ISW получило доказательства того, что российские войска действуют на расстоянии до 10 километров от Пильной и 25 километров от Новоалександровки.

"Российские войска недавно провели операцию по проникновению к северу от Великого Бурлука. Российские военнослужащие действовали к югу от Благодатного в ходе операции, которую ISW оценивает как российскую инфильтрационную операцию на основе геолокационных видеозаписей, опубликованных 20 сентября. Российский военный корреспондент 20 сентября признал, что российские войска не контролируют Благодатное", – говорится в отчете.

Война в Украине – последние новости из Сумской области

Как сообщал УНИАН, в феврале 2026 года россияне пытались продвинуться на территорию Сумской области, но попали в засаду.

Тогда в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что это произошло в районе населенного пункта Яблоновка. Штурмовая группа противника численностью 22 пехотинца попала в заранее подготовленную засаду подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады, которые располагали разведданными о перемещении оккупантов.

Отмечалось, что десантники получили разведывательные данные и ждали "трубочистов" во всеоружии. В ДШВ отметили, что российская группа была уничтожена с применением различных видов вооружения, в частности артиллерии, FPV-дронов и беспилотников-бомбардировщиков.

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