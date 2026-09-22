В США объяснили, почему Трампа нервируют удары Украины по российским НПЗ

Россия играет важную роль в поставках дизельного топлива в мире, заявил Волтц.

Президент США Дональд Трамп обеспокоен проблемами нефтеперерабатывающей отрасли на фоне украинских ударов по НПЗ. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Волтц, добавив, что это влияет на мировой рынок дизельного топлива и инфляцию.

Вольтц отметил, что такая позиция американского президента связана с той ролью, которую РФ играет на мировом рынке дизельного топлива.

"Россия была нетто-экспортером дизельного топлива. Дизель используется в тракторах, грузовиках, а также, очевидно, в нашей авиации и флоте. Мы не та страна, где продукты поступают напрямую с фермы на стол. У нас цепочка от фермы до грузовика, а затем до стола. И одним из факторов мировой инфляции является дизельное топливо", – сказал Волтц.

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Он также добавил, что дизельное топливо нужно не только для автомобилей, но и для спецтехники. В частности – в сельском хозяйстве, грузовых перевозках, авиации и судоходстве. Поэтому на фоне роста его стоимости из-за дефицита цены повышаются и в других отраслях экономики.

Что этому предшествовало

Напомним, в последние дни президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что украинские удары по российским НПЗ влияют на мировой дефицит дизельного топлива. Он также призвал Украину прекратить эти удары. По данным The Guardian, Трамп может оказать давление на Зеленского в этом вопросе, в частности , во время личной встречи двух лидеров, которая состоится во вторник, 22 сентября.

Отметим, что Украина уже давно предлагает РФ энергетическое перемирие. В частности, о готовности к нему недавно заявлял пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, добавив, что Киев ожидает ответа от Москвы.

В Кремле также допустили введение такого перемирия, но выдвинули ряд условий. Среди них, в частности, снятие западных санкций с Москвы.

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