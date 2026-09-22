Макрон поговорил с Трампом о войне в Украине: какие темы обсуждали

Макрон назвал беседу "хорошей и конструктивной".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудил идеи энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Как пишет Reuters, по словам Макрона, стороны обсудили инициативы, направленные на установление моратория на удары по объектам энергетического сектора.

Общаясь с журналистами после встречи, Макрон отметил, что лидеры провели "очень хорошую" и "очень конструктивную" беседу о конфликте и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону.

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"Мы провели обстоятельную беседу об Украине и России, а также о необходимости более быстрой и масштабной помощи нашим украинским друзьям в плане поставок ракет-перехватчиков, поскольку с точки зрения обороны это ключевой вопрос", – сказал Макрон.

Он также сообщил, что в разговоре обсуждалась идея прекращения ударов по энергетическому сектору – и эту тему он намерен поднять на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским позднее в тот же день.

Макрон подчеркнул, что поддержка энергетической системы Украины остается приоритетной задачей и выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи мировых лидеров в ООН.

Встреча Зеленского и Трампа

Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом, по прогнозам СМИ, вероятнее всего, в ходе встречи Трамп выскажет Зеленскому свое недовольство ударами по российским НПЗ.

Ранее уже сообщалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского во время телефонного разговора. Американский лидер сказал президенту Украины, что эти удары усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива и приводят к резкому росту цен на топливо.

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