Из-за конфликта с Канадой Трамп хочет закупать удобрения у друга Путина, но есть нюанс

Пока неизвестно, как будут осуществляться поставки из страны, в отношении которой введены санкции.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают с Беларусью с целью обеспечения крупных поставок калийных удобрений на фоне торгового конфликта с Канадой, пишет Bloomberg.

Трамп отметил, что цена будет значительно ниже той, которую Вашингтон сейчас платит Канаде. Однако Беларусь исторически была гораздо меньшим поставщиком калийных удобрений в США, а поставки из этой страны могут столкнуться с логистическими препятствиями.

До введения торговых ограничений со стороны Белого дома Минск в 2021 году продал Вашингтону более 700 000 тонн калийных удобрений. Это лишь небольшая часть от примерно 13 миллионов тонн, которые США импортировали в 2025 году, причем почти 90% из них поступали из Канады.

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Пока неясно, сможет ли Трамп привлечь дополнительные объемы поставок. Беларусь не располагает достаточными мощностями для поставок больших объемов в США, поскольку годовой объем производства уже законтрактовано, заявил президент Александр Лукашенко.

Европейский Союз ввёл масштабные санкции против Минска после президентских выборов 2020 года. Эти ограничения были существенно ужесточены после вторжения России в Украину в 2022 году. Географическое положение Канады позволяет ей поставлять калийные удобрения по ценам, примерно на 35 % ниже, чем в Беларуси, которая не имеет выхода к морю.

Политика Трампа – главные новости

Заявления президента США Дональда Трампа прозвучали на фоне обострения торговой войны с Канадой, в рамках которой обе страны ввели взаимные пошлины на импорт. Впрочем, американские пошлины не распространяются на некоторые из важнейших природных ресурсов, которые США закупают у Канады, в частности на нефть, калийные удобрения и критически важные минералы.

Трамп стремится восстановить отношения с Беларусью и Александром Лукашенко – близким союзником российского диктатора Владимира Путина. В марте США ослабили санкции в отношении белорусских калийных удобрений и оказывают давление на Украину, требуя ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси, а также призывают Киев побудить других европейских союзников пойти на аналогичные шаги. До введения западных санкций калийные удобрения были для Беларуси важным источником валютных поступлений.

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