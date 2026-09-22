Немецкая 'АдН' ведет переговоры с Москвой о возобновлении поставок российского газа

Представитель партии ездил в Москву на переговоры с "Газпромом".

В немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" подтвердили, что ведут переговоры с Россией о поставках газа. Об этом сообщила изданию DW заместитель председателя фракции Беатрикс фон Шторх.

По её словам, спикер АдН в Бундестаге по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер посетил Россию и обсудил с председателем правления и заместителем председателя совета директоров "Газпрома" Алексеем Миллером возможность возобновления поставок газа.

Фон Шторх заявила, что Германии нужна дешевая энергия, поэтому АдН заинтересована в поставках.

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"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы возобновить торговлю. Нам нужна доступная по цене энергия и как можно более широкий выбор, поэтому мы считаем, что в наших интересах получать поставки и из России, поэтому мы и ведем эти переговоры", – заявила она.

Ранее сопредседатель АдН Алиса Вайдель также заявляла о необходимости возобновления импорта газа из РФ.

Немецкая АдН на выборах

Напомним, на региональных выборах в Германии партия АдН получила большинство в двух землях – Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания. При этом в Мекленбурге партия канцлера Германии Фридриха Мерца показала худший результат в истории, не преодолев 5-процентный барьер.

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Тино Хрупалла заявил, что канцлер Фридрих Мерц должен уйти в отставку после "катастрофических" результатов местных выборов.

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