Только вышел, а уже проблемы: первые владельцы iPhone 18 Pro жалуются на Face ID

В отдельных случаях система не распознает лицо, после чего смартфон зависает и перезагружается.

Первые владельцы новых iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, начавшие получать устройства 18 сентября, массово жалуются на сбои Face ID. На проблему обратило внимание издание 9to5Mac.

При попытке открыть приложение с включенной блокировкой система иногда не распознает лицо. Смартфон может на несколько секунд зависнуть, а затем "выбросить" пользователя на экран блокировки.

Другие пользователи во время настройки функции видят сообщение "Face ID недоступен". Также встречаются жалобы на некорректную работу параметра "Требовать внимания для Face ID", который должен учитывать, смотрит ли пользователь на экран при идентификации.

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Журналисты предположили, что проблема может быть связана с переносом инфракрасной камеры Face ID в левый верхний угол ради уменьшенной версии Dynamic Island. Из-за такого расположения датчики начинают работать с проблемами, если на экран наклеить матовую или антишпионскую пленку, обратили внимание в сети.

В одном случае служба поддержки Apple назвала проблему аппаратной и предложила покупателю заменить телефон. При этом журналисты 9to5Mac считают такой диагноз преждевременным и ожидают исправление в обновлении iOS 27.

Ранее пользователи iPhone обратили внимание, что смартфон стал быстрее разряжаться после обновления до iOS 27. В компании подчеркнули, что это нормальное явление и носит временный характер.

УНИАН писал, что Apple убрала документацию из комплекта поставки iPhone 18 Pro. Теперь смартфоны будут продаваться только вместе с кабелем USB-C для зарядки.

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