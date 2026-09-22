Силы обороны ударили по складам с дронами в России: повреждено 5 пусковых

21 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника в районе населенного пункта Цимбулова Орловской области (РФ). Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Зафиксировано поражение как минимум трёх складских помещений для хранения БПЛА с возгоранием, повреждение площадки запуска реактивных БПЛА и пяти пусковых установок", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины в приоритетном порядке поражают места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА с целью снижения способности российского агрессора наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.
Удары по дронопорту "Цимбулова"
Как сообщал УНИАН, это уже не первый удар по данному российскому объекту. В частности, в ночь на 30 августа 2026 года Силы обороны Украины атаковали объекты хранения и запуска ударных беспилотников российских войск на территории дронопорта "Цимбулова".
Военный портал "Милитарный", проанализировав спутниковые снимки с последствиями ударов, отмечал, что после попаданий украинских дронов в бункеры и ангары дронопорта "Цимбулова" в Орловской области (Россия) там была уничтожена часть БПЛА.
Также сообщалось, что некоторые дроны пробили бункеры, было зафиксировано несколько попаданий с детонацией, повреждением ангаров, а на месте подготовки к запуску обнаружены обломки уничтоженных БПЛА.
"Цимбулова" – это крупный российский военный комплекс вблизи одноимённого села в Орловской области, предназначенный для хранения и запуска ударных БПЛА. Его строительство началось в августе 2024 года, а первые запуски могли состояться уже осенью того же года.
По состоянию на 2026 год комплекс значительно расширили: спутниковые снимки показывают многочисленные пусковые позиции, хранилища и другую инфраструктуру, в частности для "Герань-4" и "Герань-5".