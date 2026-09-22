Охота на 'Герани': украинский перехватчик уже сбил самый быстрый дрон РФ, – BI

Украинские разработчики испытывают новое поколение перехватчиков, способных уничтожать российские реактивные "Герани", которые значительно сложнее сбить.

Украина развертывает новые высокоскоростные беспилотники-перехватчики, чтобы противодействовать российским реактивным ударным дронам. Один из таких аппаратов уже в ходе боевых испытаний уничтожил российский "Герань-5", пишет Business Insider.

Украинская компания Wild Hornets заявила, что подразделение тактической противовоздушной обороны применило новый перехватчик Sting S для уничтожения реактивного беспилотника "Герань-5". По словам представителя компании, это был один из нескольких таких дронов, сбитых в последние дни.

Кроме того, в ходе испытаний перехватчики уничтожили около десятка более медленных реактивных беспилотников "Герань-4".

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Sting S готовят к серийному производству

Новый Sting S является усовершенствованной версией популярного перехватчика Sting, производимого компанией Wild Hornets. В настоящее время аппарат проходит боевые испытания, а после их завершения компания планирует начать его серийное производство.

Большинство российских дронов во время испытаний, по словам представителя Wild Hornets, уничтожались перехватчиками с дистанционным управлением через систему Hornet Vision Ctrl. Она позволяет операторам управлять Sting на значительном расстоянии от места запуска, находясь в относительно безопасной зоне.

В то же время Sting S – не единственная новая система, которую Украина разрабатывает для борьбы с реактивными беспилотниками.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее опубликовал видео нового перехватчика неизвестного производителя, который, по его словам, уже успешно развернут СБУ. Аппарат имеет дельтаобразное крыло, что отличает его от конструкции семейства Sting.

По данным украинской разведки, этот перехватчик также уничтожил "Герань-5". Российский беспилотник может развивать скорость почти 375 миль в час и нести боевую часть весом 200 фунтов.

Россия увеличивает количество реактивных дронов

Ранее Россия активно применяла "Герань-2" с поршневым двигателем – российскую версию иранского "Шахеда-136". Однако после появления более эффективных способов борьбы с такими беспилотниками Москва начала разрабатывать реактивные варианты.

Новые модели оснащены мини-турбореактивными двигателями и могут развивать скорость свыше 200 миль в час. Новейшая "Герань-5" по своему виду и характеристикам больше напоминает крылатую ракету, чем ранние версии семейства.

По данным Воздушных сил Украины, в августе Россия запустила 2800 реактивных беспилотников, тогда как в июне их было 350. В то же время уровень перехвата таких целей, согласно приведённым в материале данным, снизился как минимум с 90% для пропеллерных моделей до 60% для реактивных.

Украина уже использует истребители и зенитные ракеты для борьбы с такими целями, однако параллельно разрабатывает более быстрые беспилотники-перехватчики.

Пока неизвестно, какова будет скорость Sting S после запуска серийного производства и сколько будет стоить новый перехватчик. Предыдущие поколения таких аппаратов обычно стоили несколько тысяч долларов, что составляет лишь часть стоимости целей, против которых их применяют.

Борьба с российскими дронами – последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние недели Россия получила преимущество в воздушной войне против Украины, поскольку нарастила производство баллистических ракет и разработала "Герань-5" – новую, реактивную версию иранского беспилотника "Шахед". Однако украинские оборонные компании интенсивно работают над поиском решения обеих проблем.

Ранее сообщалось, что перехватчик Sting S уже сумел уничтожить до десятка российских реактивных БПЛА "Герань-4", а также несколько малогабаритных крылатых ракет "Герань-5". Разработка продолжает проходить этап активных боевых испытаний, поэтому её технические характеристики не разглашаются.

Также в Украине создали перехватчик "Зорелит v5". Это также средство перехвата скоростных БПЛА, которое может развивать скорость до 416 км в час. За время полета он может преодолеть до 47 км.

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