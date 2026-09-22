Россия прячет производство 'Шахедов' под землей из-за ударов Украины, – ISW

Новое производство может позволить РФ увеличить выпуск БПЛА на 28 тысяч единиц в год.

РФ наращивает производство элементов, используемых в БПЛА типа "Герань", и строит подземные сооружения в специальной экономической зоне "Алабуга", чтобы защититься от украинских ударов. Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что РФ планирует расширить производственные мощности по выпуску углеродного волокна на этом предприятии на 500 тонн в год к 2029 году. Это позволит Москве производить дополнительно 28 000 ударных беспилотников типа "Герань", что на 78 процентов больше, чем текущий годовой объем производства.

Аналитики сообщают, что РФ использует углеродное волокно для производства БПЛА "Герань" версий с 1 по 5. Для производства этого волокна только в начале года Китай поставил РФ 46 тонн прекурсоров PAN. В настоящее время общая площадь подземного пространства для будущих производственных мощностей составляет 42 000 квадратных метров.

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"Подземный цех является частью более обширной строительной площадки в "Алабуге", занимающей около 500 гектаров, которую Россия начала осваивать в конце апреля 2026 года. Россия также строит новый объект из углеродного волокна рядом с пассивным периметром противовоздушной обороны из решетчатых башен, возведенных в период с мая по июль 2026 года", – добавляют аналитики.

Российское производство БПЛА: что известно

Ранее аналитики Dnipro Osint сообщали, что на фоне переноса производства "Гераней" под землю уничтожение этих предприятий для Украины становится все более сложным и дорогостоящим. Отмечается, что после первых ударов Сил обороны по производственным объектам РФ пытается максимально ускорить строительство.

Еще в конце августа советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщал, что РФ наращивает производство как реактивных "Шахедов", так и других БПЛА. В частности, по его словам, Москва планирует увеличить ежемесячный выпуск дронов-ракет "Бандероль" до 300–400 единиц.

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