Мадьяр заявил, что Венгрия отказалась участвовать в 'Карпатской восьмерке'

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что у него есть веские причины не присоединяться к "Карпатской восьмерке".

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не будет участвовать в формате "Карпатской восьмерки", инициированном Украиной, сообщает hvg.

Мадьяр сказал, что, хотя Венгрия и получила приглашение от Украины присоединиться, она его не приняла.

"Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали", – добавил он.

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Премьер Венгрии отметил, что у него есть веские причины не присоединяться к "Карпатской восьмерке", но Министерство иностранных дел Венгрии не раскрыло подробностей.

Кроме того, Мадьяр заявил, что пока у власти находится его правительство, в Венгрии не будет нефтехранилищ для Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X написал, что Украина удивлена "чрезмерно конфронтационными заявлениями" премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Сибига отметил, что не знает причин столь категоричного отказа со стороны Венгрии.

"Еще одним странным поворотом событий стали заявления, ставящие под сомнение прямой, прагматичный и взаимовыгодный характер сотрудничества между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, согласованный в двустороннем меморандуме. Если политика будет вмешиваться в прагматичный бизнес, из этого ничего хорошего не выйдет", – заявил Сибига, комментируя заявление Мадьяра о нефтехранилище.

Глава украинского МИД подчеркнул, что последние заявления из Будапешта его удивляют.

"Кажется, что хотя Виктор Орбан и ушел, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать. Орбанизм не принес добра ни Венгрии, ни всему региону в прошлом – и не принесет добра никому в будущем", – написал Сибига.

В то же время, несмотря на такие заявления, Сибига выразил готовность к развитию двустороннего сотрудничества с Венгрией.

Венгрия и вступление Украины в ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Мадьяра, позиция Венгрии не изменилась: вступление Украины в Европейский Союз должно происходить без каких-либо ускоренных процедур. Премьер-министр Венгрии отметил, что было заключено политическое соглашение о восстановлении языковых, образовательных, культурных и других прав венгерского меньшинства в Украине. Однако, по словам Мадьяра, пока страна "не видит, чтобы что-то произошло". К тому же премьер Венгрии напомнил, что Украина находится в состоянии войны и, очевидно, не готова к вступлению в ЕС.

Также мы писали, что технические переговоры о вступлении Украины в качестве страны-кандидата в ЕС состоят из шести тематических блоков, известных как "кластеры". Для открытия и закрытия каждого такого кластера требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС. Европейская комиссия утверждает, что Украина выполнила все формальные требования для начала переговоров по всем шести кластерам, но Венгрия при Викторе Орбане блокировала начало процесса. После смены правительства Венгрия дала согласие на открытие первого и второго кластера "фундаментальных вопросов". Однако Будапешт отложил открытие следующих кластеров, касающихся вопросов интеграции украинской экономики в единый рынок ЕС и более широкой экономической и социальной политики.

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