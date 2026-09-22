ТЦК мобилизовал аспиранта, потому что тот якобы не посещал пары: что решил суд

ТЦК отменил отсрочку аспиранту из-за сомнений относительно его учебы, после чего мужчину мобилизовали.

ТЦК отменил аспиранту отсрочку от мобилизации, заявив, что тот якобы не посещал занятия и не выполнял индивидуальный учебный план. Уже на следующий день мужчину мобилизовали, пишет "Судебно-юридическая газета".

Аспирант с октября 2022 года обучался на дневной форме в аспирантуре Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" по специальности "Компьютерные науки". Его обучение должно было завершиться 30 сентября 2026 года.

24 июня 2026 года мужчину доставили в ТЦК в Береговом. В тот же день комиссия отменила его отсрочку, сославшись на сомнения относительно фактического обучения. В ТЦК заявили, что во время опроса аспирант якобы не смог ответить на базовые вопросы об образовательной программе, учебном плане и экзаменах.

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В то же время университет сообщил, что у аспиранта не было дисциплинарных взысканий, он полностью и своевременно выполнял индивидуальный учебный план и продолжал научную работу.

Суд пришел к выводу, что ТЦК не имеет полномочий самостоятельно проверять учебный план, успеваемость или посещаемость занятий. Для отмены отсрочки также не было доказательств того, что мужчина утратил статус аспиранта или иным образом лишился права на отсрочку.

Суд также обратил внимание на обстоятельства прохождения военно-медицинской комиссии. ТЦК не предоставил документов, подтверждающих надлежащее проведение медосмотра.

В результате Днепропетровский окружной административный суд отменил решение ТВК о лишении отсрочки и приказ о мобилизации. Также был отменен приказ воинской части о зачислении мужчины в личный состав.

Воинскую часть обязали уволить аспиранта с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Мобилизация в Украине – другие судебные решения

Как сообщал УНИАН, военнослужащий просил освободить его от службы в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом с инвалидностью II группы, однако воинская часть отказала, сославшись на наличие у него сестры. Спор дошел до апелляционного суда.

Суд признал отказ пограничного отряда в увольнении военнослужащего противоправным.

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