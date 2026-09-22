Супруги купили 'капсулу времени' в селе: что нашли в старом доме (фото)

Супруги из Киева мечтали о спокойной жизни, но после покупки дома обнаружили старую мебель, хлам, оголенную проводку и отсутствие коммуникаций.

Супруги из Киева решили оставить городскую суету и переехать в собственный дом в деревне. Однако вместо желанной тишины они получили старый дом, который фактически остался "капсулой времени" с бытом прошлого века, пишет "Фокус".

Маричка и её муж давно планировали переехать из города в сельский дом. Когда они нашли подходящий вариант, то без промедления оформили сделку. Однако уже после покупки выяснилось, что новых хозяев ждёт немало работы.

Снаружи кирпичный дом выглядел вполне привычно. Внутри же супруги увидели интерьер, который десятилетиями никто не обновлял.

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Внутри – вещи прошлого века

В гостиной стоят старый сервант, детский синтезатор и ковер. Там же супруги нашли мешки с мусором неизвестного происхождения.

В спальне остались кресло-качалка, старые одеяла и подушки, а на тумбочке – ламповый телевизор.

Не лучше выглядит и кухня. Там сохранились облупившаяся зеленая краска, оголенная проводка, газовая плита, старая мебель и самодельный крючок для полотенец в форме детских ладошек.

Самая большая проблема – отсутствие коммуникаций

Впрочем, самым большим испытанием для новых владельцев стал не старый хлам. В доме нет централизованного водоснабжения и канализации. Поэтому, помимо уборки и расчистки завалов, супругам придётся фактически с нуля обустраивать инженерные сети.

Маричка показала, в каком состоянии находится дом, на фотографии, сделанной в старом овальном зеркале на фоне обдертой зеленой стены.

Несмотря на увиденное, хозяйка не планирует сдаваться. Супруги уже начали разбирать старые вещи, а следующим шагом должен стать приезд строительной бригады. Специалисты должны оценить, во сколько обойдётся прокладка водопровода и канализации.

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Как сообщал УНИАН, ранее мужчина купил 100-летний глиняный дом-мазанку недалеко от Днестра и сейчас активно его восстанавливает. В доме уже проведено водоснабжение, а также проложены канализационные трубы от дома до септика. Поэтому на кухне уже есть холодная и горячая вода.

Также мужчина активно работает над отоплением. Старую печь уже разобрали, а вместо нее он приобрел чугунную дровяную печь. Он рассчитывает, что ее хватит для обогрева около 20 квадратных метров. Сверху есть варочная поверхность, поэтому в случае отключений на печи можно будет приготовить еду.

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