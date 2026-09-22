Конец эпохи: в США вывели из эксплуатации последние эскадрильи A-10 Thunderbolt II, – Forbes

Церемония стала ещё одной главой в истории самолётов, которые почти 50 лет эксплуатировались на этой базе.

На авиабазе Дэвис-Монтан в штате Аризона состоялась церемония вывода из эксплуатации последних подразделений, эксплуатировавших знаменитые самолеты Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II ("Бородавочник"). Это событие стало завершением почти 50-летней истории A-10 на этой базе, пишет Forbes.

Речь идет о 355-й оперативной группе, 357-й истребительной эскадрилье, 357-й эскадрилье подготовки и 355-й учебной эскадрилье. Во время церемонии командиры подразделений вместе с командиром 355-го авиакрыла полковником ВВС США Хосе Кабрерой сложили и поместили в футляры флаги своих частей.

Кабрера заявил, что на протяжении десятилетий именно на этой авиабазе готовились пилоты, которые впоследствии отправлялись на боевые задания.

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"На протяжении десятилетий каждый пилот, летевший в опасность, проходил подготовку именно на этой авиабазе", – сказал полковник.

По его словам, A-10 Thunderbolt почти 50 лет занимал особое место в американской военной авиации:

"Это никогда не был просто самолет. Это было обещание. Дэвис-Монтан был частью этого обещания".

Во время церемонии, после того как командиры сдавали полномочия, присутствующие выкрикивали слово "атака". Это связано с буквой "А" в обозначении A-10, которая в американской системе наименований означает "attack".

Подполковник Родни Дуайер, последний командир 355-й оперативной и 355-й учебной эскадрильи, объяснил значение этого слова для военных.

"Мы произносим слово "атака". Мы очень гордимся, когда произносим это слово, потому что это не просто вызов или ответ. Это особый способ мышления – агрессивное состояние ума, которое означает использование возможности, когда условия хаотичны", – сказал он.

Почти полвека истории

Первый A-10 Thunderbolt II прибыл на авиабазу Дэвис-Монтан 2 марта 1976 года. 29 июля 2026 года самолет совершил свой последний полет с этой базы, положив конец почти пяти десятилетиям эксплуатации A-10.

Последний командир 357-й истребительной эскадрильи подполковник Райан Раттер назвал этот период важной возможностью, но в то же время трудным завершением службы:

"Это была невероятная работа и возможность, но это также было тяжело".

В то же время деактивация подразделений на Дэвис-Монтане не означает полного завершения службы A-10 Thunderbolt II. Около 160 таких самолетов остаются в эксплуатации на девяти других американских авиабазах.

Чем известен A-10 Thunderbolt II

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II, более известный как Warthog, считается одним из самых выживаемых боевых самолетов в мире. Его конструкция позволяет возвращаться на базу даже после критических повреждений, которые были бы фатальными для большинства других машин.

Ключевой элемент защиты – титановая кабина весом около 540 кг. Эта "ванна" толщиной до 38 мм способна выдерживать прямые попадания зенитного огня, защищая пилота даже в самых жарких условиях боя.

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