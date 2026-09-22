Украинцы массово ввозят подержанные авто из-за рубежа: какие модели покупали чаще всего

В августе украинцы приобрели 6,5 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. Самыми популярными среди них стали Tesla Model Y и Model 3, сообщает "УкрАвтопром".
Наибольшую долю среди импортированных подержанных автомобилей возрастом до пяти лет в августе составили бензиновые модели – 40%, еще 36% пришлось на электромобили, а 19% – на гибриды. Доля дизельных автомобилей составила 4%, а машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) – всего 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей возрастом до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y – 473 авто;
- Tesla Model 3 – 362;
- Nissan Rogue – 265;
- Volkswagen Tiguan – 261;
- Mazda CX5 – 211;
- Ford Escape – 189;
- Audi Q5 – 169;
- Kia Niro – 161;
- Hyundai Ioniq 5 – 160;
- Chevrolet Bolt – 124.
В "УкрАвтопроме" также отметили, что в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 20,7 тыс. подержанных легковых автомобилей. При этом 31% автомобилей из этого количества были возрастом до 5 лет.
Авторынок Украины – последние новости
В августе украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 56% меньше, чем в августе 2025 года. Из общего количества 790 автомобилей были новыми (-61%), а еще 285 – подержанными (-28%).
В последний месяц лета в Украине зарегистрировали около 4,4 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос на такие автомобили сократился на 12%.