Украинцы массово ввозят подержанные авто из-за рубежа: какие модели покупали чаще всего

Наибольшую долю среди импортируемых подержанных автомобилей возрастом до пяти лет составляли бензиновые модели.

В августе украинцы приобрели 6,5 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. Самыми популярными среди них стали Tesla Model Y и Model 3, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю среди импортированных подержанных автомобилей возрастом до пяти лет в августе составили бензиновые модели – 40%, еще 36% пришлось на электромобили, а 19% – на гибриды. Доля дизельных автомобилей составила 4%, а машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) – всего 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей возрастом до 5 лет пользовались:

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Tesla Model Y – 473 авто;

Tesla Model 3 – 362;

Nissan Rogue – 265;

Volkswagen Tiguan – 261;

Mazda CX5 – 211;

Ford Escape – 189;

Audi Q5 – 169;

Kia Niro – 161;

Hyundai Ioniq 5 – 160;

Chevrolet Bolt – 124.

В "УкрАвтопроме" также отметили, что в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 20,7 тыс. подержанных легковых автомобилей. При этом 31% автомобилей из этого количества были возрастом до 5 лет.

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В августе украинцы приобрели 1075 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 56% меньше, чем в августе 2025 года. Из общего количества 790 автомобилей были новыми (-61%), а еще 285 – подержанными (-28%).

В последний месяц лета в Украине зарегистрировали около 4,4 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос на такие автомобили сократился на 12%.

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