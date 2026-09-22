Правительство Венгрии заблокировало хранилище для украинской нефти: Мадяр выступил с резким заявлением

Заявление прозвучало сразу после подписания меморандума между сторонами о возможном хранении стратегических запасов украинской нефти в Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что пока у власти находится его правительство, в стране не будет построено хранилище для украинских запасов нефти, пишет венгерская газета Népszava.

Отмечается, что 20 сентября венгерская нефтегазовая компания MOL подписала меморандум о сотрудничестве с украинским "Нафтогазом" относительно возможного хранения украинских стратегических запасов нефти на территории Венгрии.

Мадьяр отметил, что MOL начала переговоры с "Нафтогазом" о возможности хранения нефти еще во времена правительства Виктора Орбана. Однако, по его словам, нынешняя власть считает недопустимым, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласия правительства.

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По информации самой компании, в настоящее время процесс находится на самом начальном этапе и может длиться даже несколько лет. Речь идет об изучении технических, финансовых и регуляторных условий возможного хранения на территории Венгрии. В компании отметили, что именно из-за того, что процесс еще далек от завершения, компания не информировала о нем правительство.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на заявления из Венгрии и подчеркнул, что когда политика вмешивается в прагматичный бизнес, ничего хорошего из этого не выходит.

"Неожиданным поворотом стали заявления, ставящие под сомнение прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, о котором достигнута договоренность в двустороннем меморандуме. То, что мы в последнее время слышим из Будапешта, вызывает у нас удивление. Создается впечатление, что, хотя Виктора Орбана нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать", – отметил глава МИД Украины.

Заявления Венгрии по Украине – последние новости

22 сентября стало известно, что Венгрия не будет участвовать в формате "Карпатской восьмерки". Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр тогда сообщил, что у него есть веские причины не присоединяться.

Ранее он заявлял, что его позиция относительно вступления Украины в Европейский Союз не изменилась. Этот процесс должен происходить без каких-либо ускоренных процедур.

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