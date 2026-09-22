Цена на медь растет шестой день подряд: сколько стоит металл теперь

Металл демонстрирует самую длительную серию роста за последние четыре месяца.

Цены на медь растут шесть день подряд, приближаясь к рекорду. Сокращение запасов и предпраздничные закупки продемонстрировали ужесточение предложения в Китае.

Издание Bloomberg пишет, что металл демонстрирует самую длительную серию роста за последние четыре месяца. По данным Shanghai Metals Market, хотя часть импортированной меди и поступила в Китай, большая её часть поступила напрямую к переработчикам, а не на склады, что привело к сохранению дефицита краткосрочного предложения.

Спрос также получает сезонный импульс, поскольку некоторые производители в перерабатывающей отрасли пополняют запасы в преддверии Праздника середины осени и Национального дня, отмечается в сообщении биржи. Запасы катодной меди в Шанхае сократились до 43 900 тонн – до самого низкого уровня с 2023 года, согласно еженедельным данным.

Видео дня

По состоянию на 05:45 по киевскому времени трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,6% - до 14 745 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,75 доллара.

Что касается цен на медь в Украине, то, по данным Metal monitor, 22 сентября металл принимают в среднем по 575,75 гривни за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 670,58 грн.

Цены на металлы - последние новости

8 сентября цены на медь поднялись до рекордного уровня на фоне ожиданий введения США пошлин на рафинированный металл, что побудило трейдеров упреждающе отгружать его в Америку в попытке извлечь прибыль из скачка внутренних цен.

14 сентября металл начал дешеветь на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США.

Вас также могут заинтересовать новости: