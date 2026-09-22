Один из лидеров 'АдГ' призвал Мерца уйти в отставку, – DW

Хрупалла назвал итоги выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине, состоявшихся в воскресенье, 20 сентября, сокрушительным поражением для Мерца и его партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлер Фридрих Мерц должен уйти в отставку после "катастрофических" результатов местных выборов, сообщает Deutsche Welle.

Издание отметило, что Хрупалла назвал итоги выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине в воскресенье, 20 сентября, сокрушительным поражением для Мерца и его партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

ХДС, по предварительным данным, набирает в Мекленбурге-Передней Померании всего 4,9 процента и рискует не пройти в местный парламент. Примечательно, что в Берлине ХДС занимает второе место после Левой партии, лишь немного опережая АдГ.

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"Это также сокрушительное поражение для Мерца на посту канцлера. Я бы ожидал, что он извлечет уроки из этой катастрофы в Берлине и здесь, в Мекленбурге-Передней Померании, и подаст в отставку. Этого ожидали бы граждане, и этого заслуживает страна", – заявил Хрупалла.

Издание отметило, что АдГ занимает первое место на выборах в Мекленбурге-Передней Померании с результатом более 38 процентов. Действующий премьер-министр земли Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по словам Хрупаллы, "свергнуты с трона" – они заняли второе место с 35,4 процента голосов.

"Как победители выборов, получившие мандат на управление, мы, конечно же, предложим переговоры другим партиям. И мы увидим, захотят ли они прятаться за своим брандмауэром", – сказал сопредседатель АдГ.

Хрупалла прогнозирует, что рейтинги АдГ будут продолжать расти, потому что "граждане хотят перемен". По мнению политика, партия войдет в правительство – для этого нужно лишь терпение.

"И мы готовы. Мы хотим перемен. Мы хотим снова перевернуть государство с ног на голову", – добавил он.

Заявления АдГ по Украине и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что лидер АдГ Алиса Вайдель заявила, что ее партия хочет прекратить оказывать Украине финансовую и военную помощь. Кроме того, она добавила, что ее партия будет требовать от Украины вернуть определенные суммы. Вайдель также призвала отменить выплаты для части украинцев в Германии, особенно для военнообязанных. По словам лидера АдГ, большая часть украинцев должна вернуться в свою страну, особенно молодые украинские мужчины призывного возраста.

Также мы писали, что Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что представители Кремля и руководство АдГ начали подготовку к встрече, в ходе которой планируется обсудить возобновление поставок газа в Германию. По словам собеседников агентства, в предстоящей встрече примут участие спецпредставитель главы РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла. Предполагается, что эта встреча может состояться в марте 2027 года. В то же время один из источников агентства отметил, что встреча состоится только в том случае, если сначала будет согласовано рамочное мирное соглашение между Украиной и РФ.

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