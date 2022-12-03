Политик собирается оспаривать санкции в украинских и международных судах.

Бывший народный депутат, пророссийский политик Вадим Новинский обвинил Совет нацбезопасности и обороны в преследовании из-за религиозных убеждений в связи с введением в его отношении санкций.

"Решение СНБО о применении ко мне персональных санкций я расцениваю как преследование из-за религиозных убеждений. Никаких других оснований для наложения санкций не существует", – написал он в Facebook.

Новинский называет себя принципиальным сторонником канонического православия в Украине и патриотом. Также он ссылается на гарантированное Конституцией право на свободу вероисповедания и заявляет, что будет обжаловать санкции в украинских и международных судах.

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Вадим Новинский – что стоит знать об экс-нардепе

Вадим Новинский – российский и украинский бизнесмен армянского происхождения. Был депутатом Верховной Рады Украины VII, VIII и IX созывов (2013-2022). Последний раз был избран в парламент от партии "Оппозиционный блок" как ее член по 57 округу (Мариуполь), был внефракционным нардепом. 6 июля написал заявление о сложении депутатских полномочий, ВРУ поддержала это решение. Политик объяснил, что решил сосредоточиться на гуманитарных проектах и служении церкви.

За год до первого избрания нардепом получил гражданство Украины якобы за "выдающиеся заслуги" перед страной – по решению сбежавшего президента Виктора Януковича. Был членом Партии регионов.

Имеет пророссийские взгляды. Является сторонником, протодиаконом и меценатом УПЦ МП. Выступал против предоставления Украине Томоса и лично просил патриарха Варфоломея не принимать соответствующее решение, противодействовал проведению Объединительного собора украинских православных церквей.

Запрет УПЦ МП в Украине и связанные с этим санкции

На протяжении последних недель украинские правоохранители проводят обыски в помещениях УПЦ МП. Там находят кремлевские пропагандистские материалы, значительные суммы наличных, выявляют сомнительных граждан России и тому подобное.

Совет национальной безопасности Украины накануне поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций. Это касается именно УПЦ (МП). Президент Украины Владимир Зеленский уже ввел в действие это решение.

Кроме этого, был введен в действие новый пакет санкций СНБО. Перечень подсанкционных физических и/или юридических лиц опубликован не был. По информации СМИ, санкции введены против священнослужителей УПЦ МП, в частности, Вадима Новинского.

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