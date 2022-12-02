Под ограничения попали около десяти священнослужителей УПЦ (МП).

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Под ограничения попали около десяти священнослужителей, включая наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). В список также включили бывшего депутата Вадима Новинского.

Такой информацией анонимно поделились собеседники из команды президента Украины в разговоре с журналистами издания "Украинская правда". Санкции были наложены преимущественно на священнослужителей, которые остались на временно оккупированных территориях.

Решение о санкциях СНБО принял вчера, 1 декабря, на заседании после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".

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Президент Владимир Зеленский сегодня ввел в действие персональные санкции в отношении отдельных членов религиозных организаций, которые связаны с Российской Федерацией.

Обыски в храмах УПЦ МП: последняя информация

Правоохранители начали обследовать религиозные объекты во второй половине ноября. Проверки прошли во многих областях — Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Ривненской. В результате были найдены пропагандистские материалы и много наличных средств.

Часть священнослужителей прошли углубленные проверки с использованием полиграфа. Подозрение вручили священнику Киево-Печерской Лавры, прославлявшему "матушку Русь", и митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП).

Сегодня, 2 декабря, обыски продолжаются на территории храмов в трех областях — Житомирской, Ривненской и Закарпатской.

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций. Это касается именно УПЦ (МП).

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