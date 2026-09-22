Путин приедет на саммит к Си Цзиньпину, но проигнорирует встречу G20 с Трампом, - Bloomberg

Путин в основном избегает многосторонних форумов, где существует риск столкновения с западными союзниками Украины.

Владимир Путин намерен отправиться в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проводит председатель КНР Си Цзиньпин, но, при этом, скорее всего, пропустит саммит "Большой двадцатки" (G20) в США с участием Дональда Трампа.

Как пишет Bloomberg, по информации источников, близких к Кремлю, Путин планирует лично участвовать во встрече АТЭС впервые с 2017 года. При этом, по их словам, в вероятность того, что он приедет на саммит G20 во Флориде, крайне мала.

Саммит лидеров стран АТЭС Си Цзиньпин пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18–19 ноября. Российские официальные лица обсуждали возможность проведения на полях саммита трехсторонней встречи лидеров трех крупнейших ядерных держав мира – Си, Путина и Трампа.

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Как отмечает Bloomberg, Путин в основном избегает многосторонних форумов, где существует риск столкновения с западными союзниками Украины из Европы, а также с представителями таких стран, как Канада, Япония, Южная Корея и Австралия. Кроме того, существует риск неожиданного появления на саммите G20 президента Украины Владимира Зеленского.

При этом участие в саммите АТЭС предоставило бы ему самую заметную международную трибуну с начала войны в Украине в 2022 году.

Си Цзиньпин встретится с Трампом

Лидер Китая планирует посетить Вашингтон и провести переговоры американским президентом уже в период с 23 по 25 сентября. Эта встреча состоится на фоне того, как Трамп подписал закон о "адских санкциях" против России.

Также ранее сообзалось,что Си Цзиньпин пропустил ужин лидеров стран БРИКС из-за проблем со здоровьем. На фоне отсутствия Си Цзиньпина на этой встрече в соцсетях уже начали распространяться слухи о том, что китайский лидер якобы перенес инсульт.

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