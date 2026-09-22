Только хорошие новости: Белый дом запустил круглосуточный канал о Трампе

Белый дом запустил круглосуточную трансляцию выступлений и заявлений Трампа на фоне конфликта администрации с независимыми СМИ.

Белый дом запустил круглосуточную трансляцию "TRUMP TV: The Essentials Station" на своем официальном YouTube-канале. В ней показывают видео, заявления и ключевые моменты деятельности президента Дональда Трампа.

Новый канал заработал 21 сентября на фоне конфликта администрации Трампа с рядом американских СМИ. Белый дом описывает "Trump TV" как платформу, где круглосуточно будут транслироваться самые важные видео, выступления и моменты деятельности администрации.

Что показывают на "Trump TV"

На официальной странице Белого дома указано, что трансляция должна работать 24 часа в сутки и обновляться в режиме реального времени. Среди доступных материалов – выступления Трампа и видео с его мероприятий.

Видео дня

Запуск нового канала состоялся после того, как Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico находиться на территории Белого дома. 19 сентября представителей этих СМИ не допустили в комплекс, а их пропуска были деактивированы или изъяты.

Трамп объяснял это решение своими претензиями к освещению деятельности его администрации и обвинял эти СМИ в распространении того, что он называл "фейковыми новостями".

СМИ объявили бойкот и обратились в суд

После запрета CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа в федеральный суд в Вашингтоне. СМИ утверждают, что это решение нарушает гарантированные Первой поправкой права прессы, пишет Reuters.

К бойкоту также присоединились другие крупные телевизионные сети, которые прекратили совместное видеоосвещение мероприятий с участием президента.

Трамп – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел беседу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсудил идеи энергетического перемирия между Украиной и Россией.

По словам Макрона, стороны обсудили инициативы, направленные на введение моратория на удары по объектам энергетического сектора.

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