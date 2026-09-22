Только хорошие новости: Белый дом запустил круглосуточный канал о Трампе

Белый дом запустил круглосуточную трансляцию "TRUMP TV: The Essentials Station" на своем официальном YouTube-канале. В ней показывают видео, заявления и ключевые моменты деятельности президента Дональда Трампа.
Новый канал заработал 21 сентября на фоне конфликта администрации Трампа с рядом американских СМИ. Белый дом описывает "Trump TV" как платформу, где круглосуточно будут транслироваться самые важные видео, выступления и моменты деятельности администрации.
Что показывают на "Trump TV"
На официальной странице Белого дома указано, что трансляция должна работать 24 часа в сутки и обновляться в режиме реального времени. Среди доступных материалов – выступления Трампа и видео с его мероприятий.
Запуск нового канала состоялся после того, как Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico находиться на территории Белого дома. 19 сентября представителей этих СМИ не допустили в комплекс, а их пропуска были деактивированы или изъяты.
Трамп объяснял это решение своими претензиями к освещению деятельности его администрации и обвинял эти СМИ в распространении того, что он называл "фейковыми новостями".
СМИ объявили бойкот и обратились в суд
После запрета CNN, MS NOW и Politico подали иск против администрации Трампа в федеральный суд в Вашингтоне. СМИ утверждают, что это решение нарушает гарантированные Первой поправкой права прессы, пишет Reuters.
К бойкоту также присоединились другие крупные телевизионные сети, которые прекратили совместное видеоосвещение мероприятий с участием президента.
Трамп – последние новости
Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел беседу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсудил идеи энергетического перемирия между Украиной и Россией.
По словам Макрона, стороны обсудили инициативы, направленные на введение моратория на удары по объектам энергетического сектора.