Россия запустила последнее гигантское месторождение нефти вдали от линии фронта

Это самый масштабный новый нефтяной проект в стране со времён распада СССР.

Россия после нескольких лет задержек запустила коммерческий экспорт нефти из кластера "Восток Ойл", который объединяет более 13 месторождений на Таймыре и в Восточной Сибири с запасами около 51 миллиарда баррелей, пишет The Moscow Times.

Потенциал "Восток Ойл" оценивают в 2 млн баррелей в сутки, что составляет более 20% текущей добычи нефти в России. Запасы проекта составляют более пятой части всех разведанных нефтяных месторождений в стране (220 млрд баррелей).

Эти показатели делают кластер сопоставимым с нефтяными открытиями Советского Союза, как гигантское Самотлорское месторождение в Западной Сибири, которое стало основой нефтяной мощи СССР. Других месторождений с подобной ресурсной базой в России не осталось.

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Отдаленность проекта, которая ранее была его главным недостатком, стала стратегическим преимуществом. Арктический терминал обеспечивает безопасный экспортный канал в условиях, когда санкции и атаки на инфраструктуру в портах Черного и Балтийского морей многократно повысили операционные риски.

Нефтеналивной терминал "Бухта Север" находится в тысячах километров от зоны боевых действий в Украине и обеспечивает прямой выход на азиатские рынки по Северному морскому пути. "Бухта Север" расположена в Енисейском заливе, на западе полуострова Таймыр в Красноярском крае.

На начальном этапе "Восток Ойл" будет экспортировать всего 150 тысяч баррелей в сутки. "Роснефть" рассчитывает нарастить экспорт до 600 тысяч баррелей в сутки во второй половине 2027 года, с выходом на 1 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Нефтяная отрасль в России – последние новости

В конце прошлой недели российская нефть сорта ESPO Blend подорожала выше 120 долларов за баррель – это самый высокий показатель с апреля. Рост цен связан прежде всего с увеличением спроса со стороны китайских нефтепереработчиков на фоне перебоев с поставками ближневосточного сырья.

Между тем Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов. В результате пожара на объекте были повреждены обе установки первичной переработки – АВТ-6 и "Евро+".

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