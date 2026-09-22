В НАТО пытаются научиться воевать, как украинцы, но до этого еще очень далеко, - WSJ

Эксперты отмечают, что армии НАТО не готовы к такой современной войне и знают о сражениях в Украине лишь понаслышке.

В Латвии прошли учения бригады НАТО под командованием Канады с целью подготовить войска к сценарию полномасштабной войны против России. Как пишет The Wall Street Journal, в ходе учений применялись уроки "революции беспилотников", которая изменила характер ведения войны на поле боя в Украине, – причем результаты пока не очень утешительные.

"Мы теперь не просто тренируемся. Мы проводим отработку конкретных боевых задач", – заявил командир бригады НАТО, канадский полковник Дэвид Брассард.

Как отмечает WSJ, военнослужащие потратили немало времени на изучение видеозаписей с дронов, публикуемых в российских и украинских социальных сетях. Почти все бойцы роты (около 150 человек) приобрели хотя бы базовые навыки управления беспилотниками, а командир роты – ветеран войны в Афганистане – рассказал, что посещал несколько подразделений в Украине, где идут боевые действия.

Видео дня

Тем не менее, отметил он, даже его подразделению еще далеко до мастерства в применении тактики, характерной для российско-украинского конфликта, где около 90% потерь противника наносится с помощью дронов, а многие положения традиционной военной доктрины устарели. Около 90% беспилотников, использовавшихся стороной противника ("красными") на учениях, предназначались для наблюдения и разведки, и лишь немногие выступали в роли боевых средств.

Экипажи танков Leopard, участвующих в учениях, признались, что только начинают осваивать методы ведения войны с применением беспилотников. На вопрос о том, какие средства защиты от дронов у них имеются, один из солдат ответил, что вскоре ему должны выдать дробовик. Систем обнаружения беспилотников на танке не было.

Новые методы ведения войны

Командир канадской артиллерийской батареи, участвующей в учениях, рассказал, что личный состав размещает гаубицы M777 на расстоянии 12 друг от друга – гораздо дальше, чем обычно, – чтобы снизить риск обнаружения беспилотниками. Кроме того, орудия заглубляют в землю на глубину до 3 метров, повышая их живучесть на случай обнаружения противником.

В то же время Юрис Юрашс, который до вступления в ряды ВСУ в 2022 году в качестве командира разведывательной роты был депутатом парламента Латвии, скептически оценил эти решения. Он отмечает, что гаубицы, такие как M777, сейчас редко используются в Украине, поскольку сразу после выстрела они становятся мишенями для беспилотников, и никакие укрытия здесь не спасут. Танки практически исчезли с линии фронта. Те же, что все-таки выходят на позиции, обычно обвешаны всевозможными защитными конструкциями, напоминающими "ежей" для защиты от дронов.

"Танк на поле боя сейчас – это как лакомый десерт: операторы дронов будут буквально драться друг с другом за право ударить по нему первыми, – сказал Юрашс. – Армии НАТО не готовы к такой современной войне. Они знают о войне в Украине лишь понаслышке – из телевизора или соцсетей – и не понимают, насколько все изменилось".

Россия и НАТО - новости

Ранее европейская разведка сообщила, что Москва готовится к войне с НАТО уже в ближайшие месяцы. По данным ведомства, Кремль может попытаться провести ограниченное вторжение в одну из стран или же инициировать провокации под чужим флагом.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что польские предупреждения о том, что РФ, скорее всего, планирует напасть на европейские страны, следует воспринимать "очень серьезно".

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